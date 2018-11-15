أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس

ياسين أوشن

في مبادرة لخلق جو علمي وجمالي، أقدمت الأستاذة فاطمة بحان خلال العطلة البينية الأولى، على تزيين القاعة التي تُدرس بها، بالثانوية الإعدادية القدس بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة، وهي أيضا رئيسة النادي الأخضر بالمؤسسة ذاتها، أنها استغلت مناسبة العطلة البينية الممتدة لثمانية أيام، بمعية بعض الفنانين التشكيليين، لصباغة جدران القسم وتزيينها بلوحات فنية، تهدف إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة من جهة، وأهمية الحفاظ على المرافق العمومية والحرص على نظافتها وجماليتها من جهة ثانية.

وأضافت المتحدثة ذاتها في اتصال هاتفي مع هسبريس، أنها ترمي، أيضا، من وراء هذه الخطوة، إلى خلق جو مناسب للتحصيل والتعلم لدى التلاميذ.

وأردفت أستاذة اللغة الفرنسية في التصريح عينه الذي خصت به الجريدة، أن هذا العمل يأتي في سياق جهود النادي الأخضر البيئي بإعدادية القدس، الذي تأسس فور التحاقها بالمؤسسة سنة 2017، وقام بمجموعة من الأنشطة المدرسية للمساهمة في التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة.

وختمت فاطمة تصريحها بالتأكيد على أن التلاميذ استحسنوا المبادرة وشكروها على المجهود الذي بذلته، "فعوض الاستمتاع بالعطلة أسوة ببقية الأساتذة، أخذت على عاتقي مسؤولية زخرفة القاعة ، حتى أرسخ في أذهان تلامذتي حب الحفاظ على البيئة وحثهم على النظافة بشكل عام"، تنهي الأستاذة حديثها.