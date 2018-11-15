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الرئيسية | جهات | أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس

أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس

أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس
ياسين أوشن
الخميس 15 نونبر 2018 - 15:40

في مبادرة لخلق جو علمي وجمالي، أقدمت الأستاذة فاطمة بحان خلال العطلة البينية الأولى، على تزيين القاعة التي تُدرس بها، بالثانوية الإعدادية القدس بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة، وهي أيضا رئيسة النادي الأخضر بالمؤسسة ذاتها، أنها استغلت مناسبة العطلة البينية الممتدة لثمانية أيام، بمعية بعض الفنانين التشكيليين، لصباغة جدران القسم وتزيينها بلوحات فنية، تهدف إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة من جهة، وأهمية الحفاظ على المرافق العمومية والحرص على نظافتها وجماليتها من جهة ثانية.

وأضافت المتحدثة ذاتها في اتصال هاتفي مع هسبريس، أنها ترمي، أيضا، من وراء هذه الخطوة، إلى خلق جو مناسب للتحصيل والتعلم لدى التلاميذ.

وأردفت أستاذة اللغة الفرنسية في التصريح عينه الذي خصت به الجريدة، أن هذا العمل يأتي في سياق جهود النادي الأخضر البيئي بإعدادية القدس، الذي تأسس فور التحاقها بالمؤسسة سنة 2017، وقام بمجموعة من الأنشطة المدرسية للمساهمة في التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة.

وختمت فاطمة تصريحها بالتأكيد على أن التلاميذ استحسنوا المبادرة وشكروها على المجهود الذي بذلته، "فعوض الاستمتاع بالعطلة أسوة ببقية الأساتذة، أخذت على عاتقي مسؤولية زخرفة القاعة ، حتى أرسخ في أذهان تلامذتي حب الحفاظ على البيئة وحثهم على النظافة بشكل عام"، تنهي الأستاذة حديثها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ياسين الخميس 15 نونبر 2018 - 15:54
مبادرة جميلة .يجب على اساتدة المغرب ان يتفننون فإحداث بيئة نقية وجميلة لكي تدخل الدراسة في عقولهم او قلوبهم ..
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2 - أستاذ الخميس 15 نونبر 2018 - 15:54
برافو أستاذة عمل جبار يستحق التقدير و الإشادة به
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3 - لطيفة الخميس 15 نونبر 2018 - 16:02
بادرة جميلة تنم عن ذوق رفيع. اما نحن في مؤسستنا فقد فوجئنا بعد العطلة بتغيير الطاولات التي كانت متينة من الخشب بطاولات والله العظيم تكسرت من اليوم الأول.إلى متى هذا الغش في الصفقات؟؟؟؟ إلى متى هذا الهدر للمال العمومي؟؟؟؟؟
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4 - حيران الخميس 15 نونبر 2018 - 16:03
مبادرة طيبة نتمنى أن تكون حافزا لباقي المؤسسات التعليمية لكي يخلق للتلميذ جو بعيد عن النمط المعتاد
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5 - chetouani F الخميس 15 نونبر 2018 - 16:07
عمل رائع...
ما أثار إنتباهي أكثر هو عدد 28 تلميذ بالقسم!!!
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6 - ملاحظ الخميس 15 نونبر 2018 - 16:13
اللهم أكثر من أمثال هذه السيدة. و إزرع المحبة و المودة بين أفراد المجتمع. و شتت شمل المنافقين و الانتهازيين.
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7 - عبد الله الخميس 15 نونبر 2018 - 16:13
هنيئاً لك أختي الكريمة. لقد بينت حبك لعملك وإلهامك بمهنتك، واجتهادك القدير! ليت كل الأساتذة يتبعون قدوتك في الاجتهاد والإخلاص في العطاء، كل واحد حسب قدرته وإمكانياته!
إنك تستحقين كل التقدير والاحترام!
أحييك، أحييك ثم أحييك!
الله يعينك ويسعدك (أكثر) في مهمتك.
تحياتي،
عبد الله من هولندا.
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8 - مواطنة 1 الخميس 15 نونبر 2018 - 16:15
ليس المهم شكل قاعة الدرس بل المهم محتوى التعليم وطرقه ووسائله التي يجب ان تكون حديثة . ماذا سوف يستفيذ التلميذ من فصل جميل إذا كان سيخرج منه كما دخل . الاستاذ المتميز هو من يبحث ويطور كفاءاته ويستبدل التلقين والحفظ بالعمل بالمجموعات وحفز التلاميذ على البحث والانخراط من اجل تحقيق تعلم متفاعل مع محيطه .
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