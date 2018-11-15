أخنوش يتتبع "برنامج جرادة" لإرساء بدائل فلاحيّة

هسبريس من الرباط

اطلع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع اللجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج التنموي الخاص بإقليم جرادة، على سير أشغال المشاريع الفلاحية المندرجة ضمن المشروع.

وأكدت اللجنة خلال هذا الاجتماع على التقدم الجيد لوتيرة إنجاز المشاريع الفلاحية ضمن البرنامج التنموي لإقليم جرادة الذي انطلق عام 2018؛ في حين أشار أخنوش إلى أن المشاريع الفلاحية المندرجة ضمن البرنامج التنموي ستساهم في خلق بدائل اقتصادية لساكنة الإقليم، وستعود بالنفع على عدد من الجماعات.

وأكدت المصالح الوزارية الجهوية أن عملية التكوين لفائدة المستفيدين انطلقت، وستمكن عددا من المهتمين بالقطاع من البدء في مزاولة نشاطهم، ومن تأهيل المشتغلين في مجالات أخرى لولوج العمل بالفلاحة.

وفي هذا الصدد سجل أخنوش أن عملية تعبئة الأراضي، خصوصا لذوي الحقوق، مستمرة وبمجهودات مهمة من طرف السلطات المحلية، وستمكن من تدبير أفضل للوعاء العقاري الفلاحي، مجددا التأكيد أن تهيئة المدار السقوي بالإقليم على مساحة ممتدة لـ3000 هكتار هي مشروع طموح رصدت له جميع الإمكانيات اللازمة من أجل خلق زراعات بديلة ونشاط فلاحي.

من جهته أكد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، أن الفلاحة تشكل قطب الرحى في البرنامج ويعول عليها بشكل كبير من أجل خلق مناصب شغل مدرة للدخل، مبرزا أن السلطات المحلية تعمل بتعاون مع المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة الفلاحة، وبمتابعة ميدانية للأشغال في مشاريع السقي وغرس الأشجار.