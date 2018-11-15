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الرئيسية | جهات | أخنوش يتتبع "برنامج جرادة" لإرساء بدائل فلاحيّة

أخنوش يتتبع "برنامج جرادة" لإرساء بدائل فلاحيّة

أخنوش يتتبع "برنامج جرادة" لإرساء بدائل فلاحيّة
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 12:45

اطلع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع اللجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج التنموي الخاص بإقليم جرادة، على سير أشغال المشاريع الفلاحية المندرجة ضمن المشروع.

وأكدت اللجنة خلال هذا الاجتماع على التقدم الجيد لوتيرة إنجاز المشاريع الفلاحية ضمن البرنامج التنموي لإقليم جرادة الذي انطلق عام 2018؛ في حين أشار أخنوش إلى أن المشاريع الفلاحية المندرجة ضمن البرنامج التنموي ستساهم في خلق بدائل اقتصادية لساكنة الإقليم، وستعود بالنفع على عدد من الجماعات.

وأكدت المصالح الوزارية الجهوية أن عملية التكوين لفائدة المستفيدين انطلقت، وستمكن عددا من المهتمين بالقطاع من البدء في مزاولة نشاطهم، ومن تأهيل المشتغلين في مجالات أخرى لولوج العمل بالفلاحة.

وفي هذا الصدد سجل أخنوش أن عملية تعبئة الأراضي، خصوصا لذوي الحقوق، مستمرة وبمجهودات مهمة من طرف السلطات المحلية، وستمكن من تدبير أفضل للوعاء العقاري الفلاحي، مجددا التأكيد أن تهيئة المدار السقوي بالإقليم على مساحة ممتدة لـ3000 هكتار هي مشروع طموح رصدت له جميع الإمكانيات اللازمة من أجل خلق زراعات بديلة ونشاط فلاحي.

من جهته أكد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، أن الفلاحة تشكل قطب الرحى في البرنامج ويعول عليها بشكل كبير من أجل خلق مناصب شغل مدرة للدخل، مبرزا أن السلطات المحلية تعمل بتعاون مع المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة الفلاحة، وبمتابعة ميدانية للأشغال في مشاريع السقي وغرس الأشجار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد الخميس 15 نونبر 2018 - 12:53
التغطية الإعلامية التي يحظى بها أخنوش و حزبه تبعث على التساؤل... كايوجدوا ليه الطريق للانتخابات المقبلة يا ترى ؟ أم لخلافة العثماني قبل إتمام ولايته ؟ مجرد أسئلة...
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2 - amine الخميس 15 نونبر 2018 - 12:55
كالعادة سيظهر في التعليق جيش إلكتروني ، يمدح و يشكر و يمجد إنجازات الوزير أخنوش
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3 - ياسمين الخميس 15 نونبر 2018 - 13:14
‎الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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4 - bouchra الخميس 15 نونبر 2018 - 13:20
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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5 - سامير الخميس 15 نونبر 2018 - 13:23
العمل و المعقول هو المهم فهاد المرحلة
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6 - dak الخميس 15 نونبر 2018 - 13:24
أخنوش على هسبريس؟؟؟ آراك دابا لتعليقات الذباب الأخنوشي
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7 - minocha الخميس 15 نونبر 2018 - 13:25
قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا ... في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.
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