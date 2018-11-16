توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات أحيانا رعدية بالسواحل المتواجدة ما بين آسفي وطانطان وسوس ومرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية.

ومن المنتظر نزول قطرات مطرية متفرقة ومحلية بالسفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الواقعة ما بين الرباط والجديدة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق مع تساقطات ثلجية ستهم قمم مرتفعات الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بكل من منطقة طنجة وشمالية غربية بالجنوب، وستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و10 درجات بالجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية، وما بين 9 و14 درجة بالسهول الشمالية، وما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا ، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و28 بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحرهادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.