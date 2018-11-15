24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)

  2. تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس (5.00)

  3. التجار المغاربة يستعينون بالحديد المسلح الروسي (5.00)

  4. الشوباني: الخازن الإقليمي للرشيدية يعرقل التنمية (5.00)

  5. زيارة "بابا الفاتيكان" إلى المملكة تبهج الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | داء "اللشمانيا" يصل إلى الدار البيضاء ونواحيها

داء "اللشمانيا" يصل إلى الدار البيضاء ونواحيها

داء "اللشمانيا" يصل إلى الدار البيضاء ونواحيها
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 15 نونبر 2018 - 21:01

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من الحالات المتعلقة بمرض اللشمانيا الخطير جرى تسجيلها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، سواء سنة 2017 أو السنة الجارية.

وكشفت مصادر طبية، ضمن تصريحات متطابقة، أنه جرى تسجيل 12 حالة من هذا المرض السنة الماضية، معظمها بعمالة إقليم النواصر التي سجلت فيها سبع حالات، تماثلت للشفاء بعد خضوعها للعلاجات الطبية الضرورية.

وشددت المصادر نفسها على أن السنة الجارية عرفت بدورها تسجيل حالات جديدة مصابة بهذا الداء، أربع منها على مستوى إقليم النواصر. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ثلاثة من المصابين خضعوا للعلاج وغادروا المستشفى، بينما لازالت حالة وحيدة تتابع العلاج.

وأكدت مصادر هسبريس أن معظم الحالات المسجلة على مستوى جهة الدار البيضاء تبقى حالات وافدة ولم تصب بالداء في المنطقة التي تتواجد بها، وهو ما يعني حسبها أن الإصابة بمرض اللشمانيا بالعاصمة الاقتصادية تبقى مستبعدة.

وأشارت مصادر طبية بالنواصر إلى أن الوزارة وضعت برنامجا للتصدي لهذا المرض، إذ تعمل على محاربته وتقدم علاجات بالمجان لفائدة المصابين به، مؤكدة أن "المرض متحكم فيه بالمنطقة، حيث لا ينتشر في صفوف المواطنين، وإنما الحالات المسجلة تبقى وافدة ويتم التعامل وإخضاعها للعلاج والمراقبة".

ويخضع هؤلاء المصابين بداء اللشمانيا للعلاج بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، فيما يتم نقل الحالات المستعصية والمتفاقمة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.

وبخصوص الأسباب التي قد تجعل هذا الداء وغيره من الأمراض الخطيرة تسجل بالدار البيضاء والنواصر وغيرها، أشارت مصادر طبية إلى المياه الراكدة المتعفنة، كما في وادي مرزك المتواجد بدار بوعزة، ناهيك عن انتشار الكلاب الضالة.

ودعا مسؤولون في قطاع الصحة مختلف المتدخلين إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية بهذا الداء، إلى جانب وجوب رش المبيدات، خاصة في شهري أبريل وغشت، في المياه الراكدة وأماكن تواجد مجاري الصرف الصحي، ومحاربة الكلاب الضالة وكذا الفئران.

وتعد جهة درعة تافيلالت أكثر المناطق تسجيلا لهذا المرض، إذ سجلت فيها في السنوات الأخيرة ما يزيد عن ثلاثة آلاف حالة؛ بينما سجلت بمنطقة زاكورة لوحدها 1584 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - طبيبة الخميس 15 نونبر 2018 - 21:20
الصورة تظهر الطفلة تصرخ وتبكي ربما تكون تحاول الهرب من العلاج(تترطا) يجب امساكها جيدا من يديها ورجليها واحكامها جيدا من راسها مع تركها تصرخ فقط الامساك الجيد حتى لا تنكسر الحقنة وعند تتمة العلاج المرجو ان تقدم لها حلوى وارفاقها بقبلة واعطاءها لامها....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - أيوب المغربي الخميس 15 نونبر 2018 - 21:50
المحكومة ممسالياش لهاد التخاريف...مشغولة بالزيادة فالساعة والصراعات الحزبية والمعيور فالشعب المعارض لسياساتها...
أسيدي يموت اللي يموت ويمرض اللي يمرض وينتحر اللي ينتحر...الكرسي هو المهم والمانضا والإمتيازات والريع ووووو
واش الشعب اللي كيعطيها هادشي كلو؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - شاهدة الخميس 15 نونبر 2018 - 21:54
قالك المغرب خير من فرنسا حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.