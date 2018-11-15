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كُتّاب وآراء
مديرية الأرصاد الجوية تحذّر من زخات رعدية قوية
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 ميليمترا، مرتقبة غدا الجمعة، ما بين منتصف الليل والتاسعة صباحا، في كل من أكادير والصويرة.
وأوضحت المديرية نفسها، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات ستهم أقاليم أكادير إداوتنان واشتوكة آيت باها وإنزكان آيت ملول والصويرة.
وعلى صعيد آخر، يتوقع المصدر نفسه، هطول زخات رعدية محليا معتدلة غدا الجمعة، من الساعة الثالثة صباحا وإلى غاية منتصف النهار، في كل من آسفي وتارودانت وشيشاوة، وسيدي إفني وتزنيت، مشيرا إلى أن تساقطات ثلجية ستهم، في اليوم نفسه، المرتفعات ابتداء من ألفي متر بكل من الحوز وأزيلال وشيشاوة وميدلت وورزازات وتارودانت وتنغير.