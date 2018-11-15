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سرقة غامضة تزيد من معاناة "محاربة السل" بطنجة

سرقة غامضة تزيد من معاناة "محاربة السل" بطنجة
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الخميس 15 نونبر 2018 - 19:43

فاقمت سرقة اقترفها مجهولون بمركز محاربة داء السل وأمراض التنفس بطنجة، بداية هذا الأسبوع، من معاناة مرتفقي هذا المرفق الصحي، بعد أن توقفت خدماته في انتظار استعادته سير عمله العادي.

وكان مجهولون اقتحموا المركز قبل أسبوعين وحاولوا تخريب مجموعة من أجهزته، قبل أن يعاودوا الكرة بداية هذا الأسبوع ويحدثوا فوضى كبيرة، خصوصا في ملفات المرضى التي تمّ رميها وبعثرتها بشكل عشوائي.

ووفق شهادة أحد مستخدمي المركز فإن المجهولين دخلوا من أحد النوافذ التي تتواجد بسقف المبنى، وقاموا ببعثرة مجموعة من المحتويات، إضافة إلى تلطيخ الجدران، دون أن يتم تسجيل سرقة أي أجهزة، ما عدا جهاز ميكروسكوب صغير خلال الاقتحام الأول.

هذا الفعل، وفق المصدر ذاته، جعل مستخدمي المركز في حيرة من أمرهم حول دوافع هذا الفعل الذي لا يسفر سوى عن مضاعفة آلام ومعاناة مرتفقي المركز الذين سيضطرون للانتظار إلى غاية بداية الأسبوع القادم من أجل عودة العمل إلى وتيرته العادية.

وعاينت هسبريس مرضى قدموا إلى المركز في حالة صحية مزرية، لكنهم اصطدموا بتوقفه عن العمل إلى حين.

من جانبها، كانت عناصر أمنية حضرت إثر تبليغها بالواقعة، فقامت بالمعاينة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

وفي سياق ذي صلة، كانت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين نبّهت في بلاغ صادر عنها إلى قلة الأطباء وأطر التمريض وضعف الطاقة الاستيعابية بالمركز المذكور، ما يجعل مدة الانتظار تمتد إلى أكثر من سبع ساعات.

ويعود سبب هذه المدة الطويلة، وفق المصدر ذاته، إلى ضعف وتيرة الفحوصات بالنسبة إلى كل طبيب، "إذ لا يستقبل الطبيب المرضى إلا مرة واحدة في الأسبوع، ما يجعل عمله يمر في ظروف غير ملائمة، رغم أن المركز يحظى بزيارة ستة من الأطباء كل أسبوع".

محمد منصور، رئيس الرابطة ذاتها، دعا في تصريح لهسبريس إلى ضرورة خلق الظروف الملائمة من خلال العمل على إخضاع المركز لإصلاحات بنيوية وفق معايير السلامة الصحية، بدءا بتوفير التهوية، والإضاءة الطبيعية المرتبطة بأشعة الشمس، والرفع من وتيرة إجراء الفحوصات الطبية؛ كما طالب بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مجلس جهة طنجة تطوان في ما يخص القيام ببعض الإصلاحات وتعزيز المركز بالطاقم المهني .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الخميس 15 نونبر 2018 - 20:42
اسكن في طنجة منذ سنتين، و قد راعني ما شاهدت من استهتار الناس بصحتهم و كمثال فقط دخلت أحد المطاعم الشعبية غالبية رواده شباب و شابات يعملون في أحد مراكز الاتصال الإسبانية (يتناوبون على الشرب من كؤوس موضوعة سلفا فوق الطاولة ،لا تغسل بتاتا، بل فقط يسكبون الماء المتبقي فيها في كأس جنبها و هلم جرا )أما في كازا باراطا فهناك بائع لالبيصر (بيصارة ) يامه المئات من الزبائن، و بعضهم من المشردين الذين ينامون في الشارع ،و لا يغسل و يعقم الأواني ب ماء جافيل والماء الغليان و الصابون، بل فقط يزيل آثار البيصر عنها بالماء البارد فقط بدون حتى صابون ،أما مدني الكيف فحدث و لا حرج (السبسي يفرغ بالنفخ فيه ) و يتقاسمون شرب قهوة أو شاي من كأس وحيدة (رمز الكرم و الصداقة ) فلا تعجبنا أن كانت طنجة من أكثر المدن المغربية في الإصابة بداء السل و داء الكبد الفيروسي
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