حراس السيارات ينددون بتعميم "عدادات الأداء"

هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

خاض المكتب الجهوي لحراس الأرصفة والخدمات العمومية بجهة الدار البيضاء سطات، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مقاطعات أنفا قرب مسجد الحسن الثاني، زوال اليوم الخميس، من أجل المطالبة بتجديد الرخص، والاهتمام بالأوضاع "المزرية" للحراس نتيجة تزايد عمليات تثبيت عدادات الأداء الخاصة بوقوف السيارات في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية.

وصدحت حناجر العشرات من حراس الأرصفة والخدمات العمومية بالعاصمة الاقتصادية بالعديد من الشعارات التي نددت بالأوضاع التي يعيشونها، مستنجدين بالملك محمد السادس قصد التدخل في الموضوع وإيجاد صيغة توافقية مع الشركة الجديدة. ومن بين الشعارات التي رددها حراس الأرصفة "ملكنا واحد محمد السادس"، "يا عامل يا مسؤول يا لطيف يا لطيف"، "هذا عار هذا عار هدشي مشي معقول".

وفي هذا الصدد، قال المنصوري الجندي، المنسق النقابي للمكتب الجهوي لحراس الأرصفة والخدمات العمومية، إن "المطالب الأساسية لحراس الأرصفة هي تجديد الرخص للجميع دون استثناء، لأن غالبيتهم أمضوا من عشرين إلى أربعين سنة بمواقف السيارات، ولا يتوفرون على أي مهنة أخرى لإعالة أبنائهم".

وأضاف المنصوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حراس الأرصفة والخدمات العمومية يطالبون بلقاء مع عامل مقاطعات آنفا في القريب العاجل من أجل تدارس هذه المشاكل التي نتخبط فيها. ليست المرة الأولى التي نقع في مثل هذه المشاكل، فقد سبق للعامل نفسه أن استقبلنا مرات عديدة؛ لذلك نود لقاءه من جديد قصد إيجاد حل نهائي للموضوع وصيغة توافقية لإنهاء مسلسل المعاناة".

وأردف المنسق النقابي للمكتب الجهوي لحراس الأرصفة والخدمات العمومية قائلا: "نريد أن نشتغل تحت وصاية العمالة، وسنقوم بتأدية الجبايات، وبذلك سنتجنب مشاكل الشركات التي احتلت جميع الأرصفة والشوارع والأزقة ولم تترك لنا مجالا للاشتغال حتى بتنا مهددين بالدخول في عطالة طويلة. وإذا تعنت المسؤولون في حل الموضوع، فإننا نهدد بخوض اعتصام في الولاية لمدة 15 يوما إلى حين تدخل ملك الفقراء".

من جهتها، قالت فتيحة معروفي، حارسة سيارات، إن "الوقفة الاحتجاجية تعبير عن غضب حراس السيارات الذين يطالبون بطرد الشركة في مقابل تجديد الرخص، لأن العديد منا معاقون أو عجزة، وجميعنا لدينا أبناء نتكفل بمسؤولية إعالتهم، فماذا سيكون مصيرنا إذن؟".