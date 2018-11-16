"مدينة ذكية" في العرفان تشجّع البحث العلمي

هسبريس – يوسف لخضر

أقر مجلس مدينة العاصمة الرباط مؤخراً اتفاقية شراكة حول مشروع "المدينة الجامعية الذكية العرفان"، ستربط بين مختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية لتشجيع البحث العلمي والاستثمار في العنصر البشري ورفع التحديات للنهوض بالتنمية المحلية.

وتضم هذه الاتفاقية مجلس مقاطعة أكدال الرياض، التي توجد مدينة العرفان في ترابها، وكلاًّ من جامعة محمد الخامس، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومدرسة علوم الإعلام، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمدرسة المغربية لعلوم المهندسين.

وتنص الاتفاقية على توظيف بعض البحوث العلمية لفائدة تنمية المجال الترابي، والبحث عن الموارد المالية والشراكات الوطنية الدولية لإنجاز المشاريع المشتركة، والتواصل مع القطاع الخاص لمواكبة الاختراعات العلمية والمبادرات ذات الصلة.

كما يسعى مشروع المدينة الجامعية الذكية إلى تشجيع ومواكبة المبادرات الإبداعية للطلبة والباحثين في مجالات مرتكزات المدينة الذكية، وتسخير وتعبئة الموارد الضرورية من خلال تعزيز الابتكار والأبحاث والدراسات في تراب مدينة العرفان، خصوصاً في مجالات العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة وحماية البيئة والحركة الذكية والتطبيقات الذكية والنجاعة الطاقية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنظيم مباراة أفكار متعددة الاختصاصات حول المدينة الجامعية الذكية، وسيدوم العمل بها لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، على أن يحدث حساب خصوصي لهذا الأمر ضمن ميزانية جماعة الرباط.