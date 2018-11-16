معطلو المجاعرة يحتجون طلبا للشغل في وزان

هسبريس من وزان

نظم فرع المجاعرة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وقفة احتجاجية، الخميس، أمام عمالة إقليم وزان، من أجل المطالبة بالحق في الشغل.

المحتجون، الذين قدموا من جماعة المجاعرة القصية بـ 50 كيلومترا عن حاضرة دار الضمانة، عمدوا إلى افتراش الأرضية الإسمنتية المحاذية لمقر عمالة وزان رافعين شعارات غاضبة ومنددة بوضعية المعطلين بالإقليم، من قبيل "علاش حنا فقرا حيت هما شفارا" و"مامفاكينش مامفاكينش"، وعلاش جينا واحتجينا الخدمة اللي بغينا".

أحد المحتجين قال لهسبريس إن الشكل النضالي هو "رسالة إلى الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية تعبيرا عن رفضنا لسياسة الإقصاء التي ينهجها المسؤولون الإقليميون تجاه مطلب الجمعية القاضي بتوفير الشغل والإدماج في سلك الوظيفة العمومية".

واستحضر المتحدث عشرات الوقفات الاحتجاجية المحلية، مؤكدا أن "وقفة اليوم جاءت للتنديد بالتماطل الذي يطال تعاطي السلطات المحلية والإقليمية مع ملف تشغيل الأطر المعطلة، وتنبيها إلى من يهمم الأمر قبل فوات الأوان"، وفق تعبيره.