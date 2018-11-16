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كُتّاب وآراء
عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
ترأس حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير بالنيابة، مساء أمس الخميس، بقاعة الاجتماعات بالعمالة، اجتماعا خصص لدراسة المشاريع التي أنجزت، والتي لا تزال في طور الإنجاز، وكذا المشاريع المتعثرة على مستوى تراب الإقليم، قصد وضع مخطط عملي تشاركي لمعالجة المعيقات والعراقيل التي قد تحول دون تحقيق طموحات الساكنة المحلية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، استعراض المشاريع المنجزة، والتي هي في طور الإنجاز، وكذا المتعثرة، من طرف المصالح الخارجية المعنية بتلك المشاريع.
وفي هذا الإطار، طالب عامل إقليم تنغير بالنيابة جميع المتدخلين بتشخيص وضعية هذه المشاريع بدقة من أجل معرفة الاختلالات والمعيقات بهدف إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة، داعيا إلى ضرورة تدارس مشاريع كل قطاع على حدة من أجل وضع خطة عمل لإعطاء انطلاقة جديدة لهذه المشاريع.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة تكثيف الجهود بغية بلورة استراتيجية تنموية شمولية وفق مخططات عمل كل جماعة ترابية يتم ترتيبها على سلم الأولوية، تماشيا مع حاجيات الساكنة واستجابة لطلباتها وطموحاتها، داعيا جميع المتدخلين إلى إخراج الأوراش التنموية إلى حيز الوجود، خصوصا تلك المتعلقة بالبنيات التحتية، وتوفير الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، التي تهم عدة قطاعات حيوية بالإقليم.