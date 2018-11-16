أخنوش يتفقد مشاريع فݣيݣ ويفتتح مهرجان الرعي

هسبريس من الرباط

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفقا بمعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، ومحمد الضرهم، عامل إقليم فݣيݣ، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وميمون أوسار، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، ووفد كبير من مسؤولي وأطر الوزارة، بزيارة ميدانية لتفقد عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم فݣيݣ وافتتاح مهرجان الرعي والكسب لقبائل بني كيل بمعتركة.

فعلى مستوى الجماعة القروية معتركة، اطلع الوزير على برنامج تعزيز شبكة نقط المياه في المنطقة الذي يهدف إلى تحسين ظروف توريد الماشية، بحيث مكن من إحداث 521 نقطة ماء خلال الفترة 2008-2018.

كما تفقد عزيز أخنوش نقطة الماء المنشأة بمرهوم، في إطار إحداث شبكة لنقط الماء، الموجهة لتحسين ظروف توريد الماشية عبر تقليص المسافة بين نقاط الماء من 45 إلى 15 كلم، وضمان استدامة المرافق من خلال تعميم تدبير نقط الماء من قبل التعاونيات الرعوية والجمعيات المحلية.

وفي إطار تطوير المراعي، اطلع الوزير على مشروع لتنمية المراعي من خلال إنتاج النباتات الرعوية "القطف" "Atriplex" بمعتركة المقام لفائدة 8000 مستفيد بغلاف مالي يقدر بـ176 مليون درهم. وسيساهم المشروع في مكافحة التصحر، وتحسين إنتاجية المراعي، وتحسين دخل المربيين، وتقوية القدرات التقنية للفلاحين، وتخفيف حدة الهجرة القروية، وتطوير النباتات الطبية والعطرية.

وفي السياق ذاته، ترأس أخنوش بالجماعة القروية معتركة حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الرعي والكسب لقبائل بني كيل، الذي ينظم من طرف جمعية بني كيل للثقافة والتنمية ويقام من 16 إلى 17 نونبر 2018 تحت شعار "التعاونيات الرعوية ركيزة للنهوض بالمجال الرعوي".

ويعتبر هذا المهرجان فضاء للاضطلاع على الموروث الرعوي بالمنطقة، وإبراز وتشجيع التجارب المحلية في هذا المجال والطرق الحديثة لرصد وتدبير وتحسين المراعي والتنوع البيولوجي الرعوي من أجل تنمية مستدامة.

وتجمع هذه النسخة الثانية أكثر من 60 تعاونية وما يقارب 1200 زائر، وتضم أروقة مختلفة ومساحة مخصصة للتبوريدة، وستعرف إلقاء محاضرة حول القانون الرعوي رقم 113-13.