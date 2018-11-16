24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. الهجهوج: كبريات الشركات العالمية تتسابق على المدينة الذكية "زناتة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "غزو الباعة المتجولين" يدفع إلى الاحتجاج بتنغير

"غزو الباعة المتجولين" يدفع إلى الاحتجاج بتنغير

"غزو الباعة المتجولين" يدفع إلى الاحتجاج بتنغير
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:17

أعلن عشرات التجار بمدينة تنغير عن إغلاق محلاتهم التجارية، احتجاجا على "غزو الباعة المتجولين وهيمنة الفوضى على المنطقة، الأمر الذي أدى إلى الركود التجاري منذ مدة طويلة، بل إن العديد من أصحاب المحلات قد أفلسوا بسبب غياب الحزم القانوني المطلوب من قبل السلطات المحلية"، وفق تعبيرهم.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن التجار قد أغلقوا محلاتهم التجارية بطريقة مفاجئة، داعين إلى إضراب محلي إلى حين الاستجابة لمطالبهم "العادلة والمشروعة".

وطالب التجار عامل الإقليم الجديد والسلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل حل الموضوع في أقرب وقت ممكن، قصد تفادي إفلاسهم ووضع حد للاستياء الذي يسود في وسطهم.

وسبق أن دعت العديد من الجمعيات المحلية بمدينة تنغير إلى إعداد نموذج تنموي خاص بالمنطقة، بسبب الركود الاقتصادي المهول الذي يعانيه التجار منذ مدة طويلة بعدما تراجعت السياحة، مؤكدين أن الإقليم في حاجة ملحة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والمركبات المعلن عنها من قبل مصالح الوزارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ستيتو حمو الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:45
احتلال الملك العمومي هي نتيجة طبيعية لتفشي البطالة وتدمير البادية واللجوء الى هوامش الحواضر ونتيجة لسياسة الدولة منذ عشرات السنين من سوء التدبير والفساد والرشوة وبيع الوعود والاوهام من طرف رموز الفساد السلطوي والانتخابي . واليوم وصلت الأمور الى الحالة الكارثية رغم ذلك هناك صمت رهيب من طرف من بيدهم الامر ما دامت الاصطدامات والمشاكل تهم بسطاء القوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - زكرياء اءيت الطالبي الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:47
هاذ التجار راه عندهوم الحق يحتجوا لأنهم يؤدون الضراءب للدولة وكايخلصوا الماء والضوء والباعة المتجولون ماكاتستافد معاهوم الدولة والوا وماكايساهموش فالإقتصاد الوطني وكايقوموا بعرقلة حركة السير وإحتلال الملك العمومي وتلويث البيءة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - مغربي من الريف الجمعة 16 نونبر 2018 - 21:14
إن هؤلاء الباعة الفوضىين اصبحوا يحتلون أي مكان بدون حسيب ولا رقيب ويفرضون الامر الواقع في كل مكان.
إن مسجد الهدى بلقبيبات بالرباط اصبح سوقا عشوائيا وتمت استباحة ساحة المسجد ويباع فيها كل شي ويحدثون الفوضى ومن لا يصدق عليه التأكد يوميا بعد الصلوات الخمس.
ان السكان اصبحوا في هذا الحي يعانون من هذا السوق لان السلطات الترابية يجب عليها ومطلوب منها حسب القانون ان تضع حدا لهذا السلوك.
تصور معي احياء فرنسا اواسبانيا يخرج الباعة المتجولين لبيع سلعهم في اي مكان بدون رخص.ان الدول التي ذكرتها تسمح للباعة كل يوم وعلى مدار الاسبوع ان تعرض سلعها في حي من الاحياء وبالقانون ونحن الباعة في المغرب ضد القانون.يجب على الدولة أن تحمينا من هؤلاء.ونحن كمواطنين من حقنا المطالبة بتوفير السكينة والهدوء في احياءنا .ج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.