"غزو الباعة المتجولين" يدفع إلى الاحتجاج بتنغير

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن عشرات التجار بمدينة تنغير عن إغلاق محلاتهم التجارية، احتجاجا على "غزو الباعة المتجولين وهيمنة الفوضى على المنطقة، الأمر الذي أدى إلى الركود التجاري منذ مدة طويلة، بل إن العديد من أصحاب المحلات قد أفلسوا بسبب غياب الحزم القانوني المطلوب من قبل السلطات المحلية"، وفق تعبيرهم.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن التجار قد أغلقوا محلاتهم التجارية بطريقة مفاجئة، داعين إلى إضراب محلي إلى حين الاستجابة لمطالبهم "العادلة والمشروعة".

وطالب التجار عامل الإقليم الجديد والسلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل حل الموضوع في أقرب وقت ممكن، قصد تفادي إفلاسهم ووضع حد للاستياء الذي يسود في وسطهم.

وسبق أن دعت العديد من الجمعيات المحلية بمدينة تنغير إلى إعداد نموذج تنموي خاص بالمنطقة، بسبب الركود الاقتصادي المهول الذي يعانيه التجار منذ مدة طويلة بعدما تراجعت السياحة، مؤكدين أن الإقليم في حاجة ملحة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والمركبات المعلن عنها من قبل مصالح الوزارات.