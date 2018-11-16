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كُتّاب وآراء
"غزو الباعة المتجولين" يدفع إلى الاحتجاج بتنغير
أعلن عشرات التجار بمدينة تنغير عن إغلاق محلاتهم التجارية، احتجاجا على "غزو الباعة المتجولين وهيمنة الفوضى على المنطقة، الأمر الذي أدى إلى الركود التجاري منذ مدة طويلة، بل إن العديد من أصحاب المحلات قد أفلسوا بسبب غياب الحزم القانوني المطلوب من قبل السلطات المحلية"، وفق تعبيرهم.
وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن التجار قد أغلقوا محلاتهم التجارية بطريقة مفاجئة، داعين إلى إضراب محلي إلى حين الاستجابة لمطالبهم "العادلة والمشروعة".
وطالب التجار عامل الإقليم الجديد والسلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل حل الموضوع في أقرب وقت ممكن، قصد تفادي إفلاسهم ووضع حد للاستياء الذي يسود في وسطهم.
وسبق أن دعت العديد من الجمعيات المحلية بمدينة تنغير إلى إعداد نموذج تنموي خاص بالمنطقة، بسبب الركود الاقتصادي المهول الذي يعانيه التجار منذ مدة طويلة بعدما تراجعت السياحة، مؤكدين أن الإقليم في حاجة ملحة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والمركبات المعلن عنها من قبل مصالح الوزارات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
إن مسجد الهدى بلقبيبات بالرباط اصبح سوقا عشوائيا وتمت استباحة ساحة المسجد ويباع فيها كل شي ويحدثون الفوضى ومن لا يصدق عليه التأكد يوميا بعد الصلوات الخمس.
ان السكان اصبحوا في هذا الحي يعانون من هذا السوق لان السلطات الترابية يجب عليها ومطلوب منها حسب القانون ان تضع حدا لهذا السلوك.
تصور معي احياء فرنسا اواسبانيا يخرج الباعة المتجولين لبيع سلعهم في اي مكان بدون رخص.ان الدول التي ذكرتها تسمح للباعة كل يوم وعلى مدار الاسبوع ان تعرض سلعها في حي من الاحياء وبالقانون ونحن الباعة في المغرب ضد القانون.يجب على الدولة أن تحمينا من هؤلاء.ونحن كمواطنين من حقنا المطالبة بتوفير السكينة والهدوء في احياءنا .ج