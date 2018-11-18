"رئيس الكارة" يحاول تخطّي "قبضة الداخلية"

هسبريس - عبد الإله شبل

لجأ رئيس بلدية الكارة، التابعة لإقليم برشيد بجهة الدار البيضاء سطات، إلى خطوة قانونية جديدة بعد تفعيل أعضاء المجلس لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، وتصويتهم على ملتمس إقالته.

وبعد شروع عامل إقليم برشيد في تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس البلدية، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عبر إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، قرر الرئيس الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للتصويت على مقرر جماعي يقضي بإلغاء المقرر السابق الذي تم التصويت عليه من طرف غالبية الأعضاء.

وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فان رئيس بلدية الكارة، محمد مكرم، وفي خطوة من شأنها إحراج مصالح وزارة الداخلية، عمل على مراسلة السلطات العاملية بناء على مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات، يدعو فيها الى عقد دورة استثنائية تتضمن نقطة متعلقة بإلغاء القرار السابق الذي صوت عليه أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

واعتبرت مصادر من داخل المجلس الجماعي للكارة أن إقدام الرئيس على هذه الخطوة يعتبر "عملا غريبا على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات؛ إذ ليست هناك فقرة أو مادة من القانون التنظيمي تجيز إدراجه لهذه النقطة".

وقالت المصادر نفسها إن الرئيس، من خلال ذلك، "يبحث عن سند قانوني يلغي به المقرر الذي اتخذه الأعضاء سابقا، ربما يجهل أن النقطة أولا لا تدخل في صلاحية المجلس، وحتى المقرر عينه، حسب المادة 115 من القانون التنظيمي التي تعطي للعامل حق الرقابة البعدية من أجل التعرض عليه، لأنه لا يدخل في صلاحية المجلس لاعتباره خرقا للقانون التنظيمي".

وأكد أعضاء المجلس الجماعي، المنضوون تحت لواء "الحركة التصحيحية"، أنهم تسلموا استدعاءات الدورة، مشيرين إلى أنهم عازمون على التعرض على هذه النقطة بطريقة قانونية وحاسمة، مشددين على أنه في حالة ما إذا كانت النتيجة عكسية، سيلجؤون إلى التصعيد عبر تقديم استقالة جماعية من أجل حل المجلس.

وكان 23 عضوا من الأغلبية والمعارضة، من أصل 27 مجموع أعضاء المجلس البلدي للكارة، قد صادقوا في أكتوبر الماضي على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس، محمد مكرم، بعد إدراجها من طرف عامل إقليم برشيد عقب إقامته دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.