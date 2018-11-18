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توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد

توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 18 نونبر 2018 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون السماء غائمة وستعطي أمطارا وزخات محليا معتدلة وأحيانا رعدية بالشمال والوسط والمرتفعات والمنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا شمال الأقاليم الجنوبية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة.

وسيسجل نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ابتداء من 1800م، فيما ستكون الأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا، فضلا عن هبوب رياح رملية محتملة بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والسواحل والسهول الأطلسية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسط والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 4 و9 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، وما بين 15 و20 درجة بسايس والجنوب الشرقي، والسهول الأطلسية وسوس وبالقرب من السواحل، وما بين 21 و26 بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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