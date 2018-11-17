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أمطار قوية وتساقط ثلوج بعدد من مناطق المملكة

أمطار قوية وتساقط ثلوج بعدد من مناطق المملكة
هسبريس من الرباط
السبت 17 نونبر 2018 - 15:18

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار قوية، أحيانا رعدية، وهبوب رياح قوية مع تساقط ثلوج، اليوم السبت وغدا الأحد، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (40- 70 ملم) ستهم، ابتداء من يوم غد الأحد من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية منتصف الليل، كلا من أقاليم شفشاون والعرائش ووزان.

ستسجل تساقطات مطرية معتدلة أحيانا رعدية تترواح ما بين 30 و40 ملم، حسب المصدر ذاته، بكل من أكادير إداوتنان، وآسفي،والصويرة، وذلك اليوم السبت ابتداء من الساعة التاسعة مساء وإلى غاية الساعة السادسة من مساء غد الأحد.

من جهة أخرى، أشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن رياحا قوية نوعا ما (65 إلى 75 كلم/الساعة) ستهم أقاليم الصويرة والجديدة وآسفي؛ اليوم السبت بين الساعة السابعة مساء ومنتصف الليل.

كما يرتقب تساقط ثلوج بسمك 12 سم، غدا الأحد، بكل من أقاليم الحوز وأزيلال، وبني ملال وبولمان وميدلت.

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