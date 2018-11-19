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جمعيات تشتكي من مستودعات الفحم في الكردان
الاثنين 19 نونبر 2018 - 07:06
وجّهت جمعيات المجتمع المدني بالكردان الكبير بإقليم تارودانت رسالة إلى كل الجهات المعنية، من أجل التدخل لرفع الضرر الناتج عن الدخان المنبعث من مستودعات الفحم.
وشدّدت التنظيمات الجمعوية، في رسائلها الموجهة إلى السلطة المحلية ومندوب الصحة، والتي تتوفر عليها هسبريس، على أن مستودعات الفحم المنتشرة بالمناطق الآهلة بالسكان تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، موردة تسجيل عدد من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي.
وأكدت الجمعيات أن شكاياتها المتعددة لم تجد آذانا صاغية، مؤكدة أن الوضع لا يزال على ما هو عليه، على الرغم من صدور قرارين جماعيين ومحضر عن لجنة إقليمية توصي بوجوب منع إحداث المستودعات وتجديد الرخص.