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الرئيسية | جهات | أمواج "ميني تسونامي" تفزع سكان أحياء في سلا

أمواج "ميني تسونامي" تفزع سكان أحياء في سلا

أمواج "ميني تسونامي" تفزع سكان أحياء في سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 18 نونبر 2018 - 14:05

عادت ذاكرة ساكنة أحياء شعبية بمدينة سلا على الخصوص ليلة أمس إلى ما حصل العام الماضي، بعد أن شهدت أمواج البحر ارتفاعا مهولا بلغ إلى حد ستة أمتار.

وشوهدت أحجار رمتها الأمواج العاتية للبحر بقوة صبيحة اليوم الأحد على مقربة من حي سيدي موسى الشعبي بمدينة سلا.

وتخوف سكان سلا من حصول ما سماه البعض "ميني تسونامي"، ومن أن تتسبب الأمواج العالية في أضرار وخسائر مادية فادحة.

وفي الوقت الذي سبق لمديرية الأرصاد، العام الماضي، أن نفت حدوث أي "ميني تسونامي"، وأن الأمر يتعلق بأمواج عالية فقط، أكدت في نشرة جديدة على ضرورة توخي الحذر من أمواج يصل ارتفاعها بين 4 و6 أمتار، ابتداء من اليوم، على السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الأحد 18 نونبر 2018 - 14:16
البحر تعطی له اوامر من الواحد ااديان فنساله سبحانه وتعالی الا يعدبنا فاءنه علينا قادر وان يغفر لنا ويرحمنا غاءنه بنا راحم
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23
2 - فرحاتFARHAT الأحد 18 نونبر 2018 - 14:40
اللهم احفظ بلدنا و أرضنا من مصاءب الزمن واهدي شباب المسلمين لما تحبه وترضاه
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26
3 - المصطفاوي الأحد 18 نونبر 2018 - 14:47
سبحان الله! المغاربة قديما كانوا اكثر حذرا وحيطة من المد العالي للبحار، وكانوا بحدسهم العلمي الفكري ينأون بأنفسهم عن البناء بمحاذاة البحر، أما نحن رغم تبجحنا بالعلم فقد وقعنا في المحظور، فكانت الكوارث والمصائب.
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12
4 - mosi. الأحد 18 نونبر 2018 - 14:54
هاداك غير البحر تقيا عليهوم ديك الازبال و القاذورات للي كايرميو فيه العام كامل...
قاليهوم هاكو زبلكوم ديوه رميوه فشي قريحة بعيد عليا راكوم خنقتوني انا و وليداتي الاسماك.
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22
5 - حسن الأحد 18 نونبر 2018 - 15:09
شيء عادي،لو كتبت في Google الشعب لأكثر خدع في الكرة الأرضية أنظر الجواب..بدون تعليق
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-1
6 - أحمد الأحد 18 نونبر 2018 - 15:12
صلو على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الدعاء. اللهم ألطف بنا يا أرحم الراحمين.
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