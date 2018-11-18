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كُتّاب وآراء
أمواج "ميني تسونامي" تفزع سكان أحياء في سلا
عادت ذاكرة ساكنة أحياء شعبية بمدينة سلا على الخصوص ليلة أمس إلى ما حصل العام الماضي، بعد أن شهدت أمواج البحر ارتفاعا مهولا بلغ إلى حد ستة أمتار.
وشوهدت أحجار رمتها الأمواج العاتية للبحر بقوة صبيحة اليوم الأحد على مقربة من حي سيدي موسى الشعبي بمدينة سلا.
وتخوف سكان سلا من حصول ما سماه البعض "ميني تسونامي"، ومن أن تتسبب الأمواج العالية في أضرار وخسائر مادية فادحة.
وفي الوقت الذي سبق لمديرية الأرصاد، العام الماضي، أن نفت حدوث أي "ميني تسونامي"، وأن الأمر يتعلق بأمواج عالية فقط، أكدت في نشرة جديدة على ضرورة توخي الحذر من أمواج يصل ارتفاعها بين 4 و6 أمتار، ابتداء من اليوم، على السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
قاليهوم هاكو زبلكوم ديوه رميوه فشي قريحة بعيد عليا راكوم خنقتوني انا و وليداتي الاسماك.