عمالة العرائش تطلق مشاريع بمناسبة عيد الاستقلال

هسبريس من الرباط

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال، دشن عبد القادر المطروكي، الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش العامل بالنيابة، اليوم الأحد، مجموعة من المشاريع ووضع الحجر الأساس.

مباشرة بعد مراسيم تحية العلم الوطني بمقر العمالة، سلّم المطروكي معدات طبية جراحية بمقر العمالة، وهو المشروع الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة تقدر بـ1.200.000.00 درهم، سيستفيد منه المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش ويهم تخصصات طبية متعددة.

الأنشطة تواصلت بتنظيم زيارة تفقدية لورش بناء سوق الجملة بالعرائش الذي وصلت كلفته الإجمالية إلى 16.282.926.00 درهم، وهو من إنجاز جماعة العرائش، ثم انتقل إلى حي جنان الفرنسيس حيث دشّن ساحة عمومية وملعبين للقرب وصلت الكلفة الإجمالية إلى 241.661.562 والمشروع بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة العرائش.

تجزئة إسماعيل شهدت إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة، بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو المشروع الذي يدخل في إطار برنامج التأهيل الحضري بمدينة العرائش الشطر 2؛ وقد وصلت كلفته إلى 1.885.560.00 درهم.

وبحي المنار، وضع الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش العامل بالنيابة الحجر الأساس لبناء مدرسة المنار الابتدائية بمدينة العرائش الذي بلغت كلفته الإجمالية 80, 5.471.710 درهما، وهو مشروع من إنجاز الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة – تطوان الحسيمة.

وفي الختام، جرت زيارة ورش أشغال بناء المقر الجديد لجماعة العرائش بتجزئة المغرب الجديد، الذي وصلت كلفته إلى 4011.711.699 درهما والمشروع من إنجاز جماعة العرائش.