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الرئيسية | جهات | "البراق" يعيد مطالب درعة تافيلالت ببناء نفق تيشكا‬

"البراق" يعيد مطالب درعة تافيلالت ببناء نفق تيشكا‬

"البراق" يعيد مطالب درعة تافيلالت ببناء نفق تيشكا‬
هسبريس من الرباط
الأحد 18 نونبر 2018 - 22:10

طالب عدد من النشطاء الجمعويين والسياسيين بأقاليم تنغير ورزازات زاكورة، المتربعة وراء جبال تيشكا من بجهة درعة تافيلالت، حكومة سعد الدين العثماني بتمكين هذه الأقاليم من مشاريع كبرى ومهيكلة، والإسراع في بناء نفق تيشكا، من أجل تقليص المسافة وتقليص نسبة حوادث السير بالطريق الحالية.

وفي هذا الإطار، قال كريم اسكلا، رئيس مرصد دادس للحكامة والتنمية الجيدة، "إن القطار فائق السرعة، الذي جرى تدشينه منذ يومين، يعتبر مؤشرا واضحا من بين المؤشرات الأخرى، التي تبرز هول الفوارق المجالية والترابية داخل المغرب ككل، واتساع الهوة بين مغربين يسيران بسرعتين: مغرب يحتضن مشاريع كبرى مهيكلة سريعا ما تتم برمجتها وإيجاد التمويل لها وتنفيذها حتى ولو لم تكن مبرمجة أصلا لا في البرامج الحكومية ولا القطاعية، ومغرب آخر غير موجود في الأجندة أصلا إلا باعتباره مصدرا للثروات الطبيعية والبشرية ومكبا للنفايات ومعتقلا مفتوحا للمغضوب عليهم".

وأبرز المتحدث، في تصريح لهسبريس، "أن تيشكا، التي أصبحت حاجزا نفسيا أكثر منه جغرافيا، حاجز يلخص عدم وجود الإرادة السياسية لجبر الضرر عن سنوات من العقاب الجماعي لمناطق ما وراء تيشكا"، مضيفا "لا يمكن إلاّ أن نتساءل كيف يجدون تمويلات بالملايير، لإنشاء مشاريع تدخل في إطار مشاريع إستعراضية ومشاريع "الفينيسيون" و"البريستيج" عوض مشاريع منتجة للثروة ومنتجة لمناصب الشغل وداعمة للولوج للخدمات الأساسية".

من جهته، أكد حسن بوهوش، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتنغير، أن مشروع البراق يعد من المشاريع المهمة في البلاد، لكونه يربط بين قطبين اقتصاديين يساهمان في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقارب النصف بالمائة، ويسهم في ربح الوقت لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمسافرين لجلب الاستثمارات وتحفيزها.

ولفت المسؤول الإقليمي لـ"البام" إلى أن ساكنة الجنوب الشرقي بدورها تستحق نفقا يسهل عليها التنقل إلى مراكش ويقلص المسافات التي قلصها القطار فائق السرعة في الشمال والوسط، موضحا أن الوقت ثمين لجميع الفاعلين بدون استثناء وليس فئة معينة، ومن حق الفاعلين الاقتصاديين بجهة درعة تافيلالت بدورهم الاستفادة من خدمات بهذه المواصفات، معتبرا أن الوقت تعد مؤشرا ومحفزا للمستثمرين وللسكان أيضا.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أنه من المجحف أن تستمر الحكومة في ترديد الأسطوانة المشروخة المتعلقة بإعداد دراسات حول نفق تيشكا، والتي ألفنا سماعها طيلة عقد من الزمن، مبرزا أن الحكومة تعتبر سكان هذه الجهة مواطنين من الدرجة الثانية، لذلك فلا بوادر لخروج هذا المشروع إلى الوجود على المديين القصير والمتوسط.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه السياسة، التي تتعامل بها الحكومة مع مشاريع المدن القريبة من العاصمة ومدن "المغرب غير النافع"، هي رسالة لنا جميعا أن الهجرة التي كانت أسباب التنمية الاجتماعية الحلزونية ستستمر طالما أن ميزانيات الجماعات الترابية تجمدت منذ 2012، مثلها مثل عدة مشاريع التي تبقى حبرا على الأوراق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الحطايزي الأحد 18 نونبر 2018 - 22:34
فعلا هناك هول في الفوارق المجالية والترابية ببلدنا السعيد فجهات محظوظة لها قطار
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13
2 - زاكورة الأحد 18 نونبر 2018 - 22:37
الجنوب الشرقي يحتاج الكثير من الجهود من مختلف مكونات الملكة لروقي به و منحه حقه في التنمية الاقتصادية و البشرية كباقي مدن الاخرى من البلد .
لابد من اهل البلد ان يساهمون بالكثير في مناطقهم و خاصة الأثرياء منهم و دلك بخلق مشاريع مدرت للدخل و لوا بالقليل بالمقارنة مع المدن الاخرى التى كانت سببا في ثرواتهم.
على الدول ان لا تجعل هده المناطق تأديب او تدريب بعض الموظفين الكبار او انها فقط مناطق عبور للموظفين ....
تيشكا ليست مهمة مقارنة مع ما تحتاجه من مصاحات و منعشين عقاريين و ترسانة قانونية تجعل المستثمرين و اهل البلد يحبون العيش هناك و عدم التفكير في الهجرة الداخلية او نحو الدول الاجنبية في قوارب الموت.....
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5
3 - من اسبانيا الأحد 18 نونبر 2018 - 22:43
(ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه السياسة، التي تتعامل بها الحكومة مع مشاريع المدن القريبة من العاصمة ومدن "المغرب غير النافع) هدا صحيح و واضح وضوح الشمس في نهار جميل .الحكومة تتعامل بطرق مختلة مع المغرب النافع و المغرب غير النافع و مواطني المدن الكبرى يستفدون من المشارع اكثر من مواطني المدن الضغرى و البوادي . محور طنجة القنيطرة الدارالبيضاء تستفيد من اغلب الاستتمارات ، اكبر ميناء طريق السيار .ترامواي. مصانع رونو .قطار تي جي في ملاعب . و زيد ز زيد ووو.....
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6
4 - عيسى دليل الأحد 18 نونبر 2018 - 22:50
غالطين المواطنين هذه المشاريع العمودية (تهم فءة خاصة )ليس هدفها تنمية البلد وتحسين عيش المواطن بل لها أهداف سياسية وتكريس التبعية وانقاذ شركات ماما فرنسا اما المشاريع الأفقية (تهم مختلف شراءح الشعب)لتنمية البلد وانقاذ المواطن فلا تدخل في حسابات من بيدهم الامر فهم لا يعرفون هل هناك أصلا مواطنين اغلب مناطق البلد التي تعاني من انعدام البنيات التحتية الضرورية للحياة .
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1
5 - wood الأحد 18 نونبر 2018 - 22:55
عندما يخرج شخص و يشتم و يسب أعلى سلطة في البلاد و يشكك في شرعيتها و لا أحد يقدر ان يسائله لاسباب معروفة بينما يزج بآخرين في السجون لاسباب تافهة او لأنهم تظاهروا من أجل مطالب مشروعة و يحكم عليهم بعشرين سنة سجنا و تلفق لآخرين تهم ثقيلة كإدخال دبابة أو الأتجار بالبشر ، من هنا يتبين طبيعة المغرب و طبيعة النظام الذي يحكمه و نوعية الشعب الذي يعيش فيه و المفاهيم التي تحكم تفكيرهم و تصرفاتهم !!!!
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6 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 18 نونبر 2018 - 22:55
نتمنى ان شاء الله ان يتحقق بناء هذا النفق الذي يخترق جبال اطلسنا الشامخة فعلا هو نفق ليس بالامر المستحيل انجازه في هذا الوقت الذي تطورت فيه معدات الحفر و الالات العملاقة التي يمكن ان تخترق حتى اصعب التضاريس هو مشروع ليس اولي في سياسة الدولة لكنه سيكون ضروريا في المستقبل القريب لان اي مشروع يحتاج الى دراسة و الجدوى من انجازه و مدى الربح الذي يوفره للدولة اي للشعب المغربي لان كل انجاز يصب في مصلحة الشعب ليست لي تقديرات عن كلفته فالنفترض انها ستكون في حدود مليار اورو لكن هل يحتاج هذا المبلغ الضخم لشق نفق تمر به 10 حافلات يوميا او بضع عشرات او حتى مئات السيارات فاهدار هذا المبلغ الضخم في شق نفق يذكرني بالنهر العظيم الذي اهدر عليه القذافي اموالا طائلة لايصال مياه الصحراء الليبية عبر انابيب عملاقة نحو الشمال او مشروع اخر شبيه بذالك حينما صرف النظام الجزائري مليار دولار لايصال مياه عين صالح الجوفية نحو مدينة تامنراست النفطية لكن يجب التركيز على نفق تيشكا و برمجته في المشاريع القادمة خلال السنة القادمة او التي بعدها ليتحقق في سنة 2022 مثل الطريق السيار تزنيت الداخلى الذي بدات اشغاله فعليا.
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7 - مغربي الأحد 18 نونبر 2018 - 22:56
اذن ما العمل بعد هذه التصريحات ...؟؟؟؟ وجب علينا الفعل ليس فقط التصريحات ...ما الحل إذن ؟؟؟! نريد حلا واقعيا و موضوعيا
لنفترض جدلا إذا قالت الحكومة أن الميزانية لا تكفي ..واخا
ماذا لو اتحد سكان الجنوب الشرقي كل بمساهمته على حد استطاعته أقلها 20 درهم نخصصها في حساب بنكي (النسمة مهمة بهذه المنطقة و أنا ابنها) يعني ستكون أموال هائلة ثم تتكلف الحكومة بالباقي و سيكفي لبناء نفق من الطراز العالي
و أقول حبذا لو تجرأ مسؤول أو منتخب أو برلماني على هذه المبادرة في مناسبة و طرحها ربما سوف تلقى آذان صاغية ... ألا تتفقون معي؟؟
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8 - مافاهم والو الأحد 18 نونبر 2018 - 22:59
ما لا يفهمه جل المغاربة ان هناك فرق بين الاموال التي تصرف في موازين والبراق ومشروع نور والاموال التي تصرف في قطاعات الصحة والتعليم وما شابه فالاولى هدفها جني الارباح وهذا حق مشروع للشركات المستتمرة اما التانية فماذا تنتظر من شعب لا ينتج ويتملص من الضراىب بشتى الوسائل ..نحمد الله على نعمة الامن فهي سلعة لا تقدر بثمن وهي ملك للغني والفقير على حد سواء
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9 - هاااام جدا الأحد 18 نونبر 2018 - 23:00
عاااار وحشومة ان تكون جهة فيها القطار فائق السرعة وجهة الشرق تمشي بقطارات من عهد فرنسا عيب وعاااار والله حشومة
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10 - Hassan Temara الأحد 18 نونبر 2018 - 23:00
حان الوقت للتعامل مع المغاربة على حد سواء . كفى من الكيل بمكيالين تهميش ما هو اصلا مهمشا . فمن حق مغاربة ما وراء جبال الاطلس ان يستفيدوا من البرامج المهيكلة والشعور انهم في بلد يضع مواطنيه على حد سواء... واحد يركب البراق وٱخر ينزلق من أعلى الطرقات
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11 - med amine الأحد 18 نونبر 2018 - 23:00
نتمنى كل الخير من اجل اخراج مشروع نفق تيشكا للوجود للنهوض بالجنوب الشرقي للمملكة
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12 - المذكوري الأحد 18 نونبر 2018 - 23:02
هنالك عشرات بل مئات المشاريع التي يحتاجها المغرب قبل القطار الفائق السرعة و لكنها السياسة العرجاء التي يتبعها المغرب و على سبيل المثال لا الحصر
- هل فعلا الترام مشروع جيد وسط الدار البيضاء المدينة المزدحمة و التي لا تتحمل شوارعها ذلك المشروع
- ألم يكن الأجدر بالمغرب مد السكة الحديدية لتربط شماله بجنوبه و تصل حتى حدود موريتانيا لتشجيع التجارة مع أفريقيا و الإنفتاح على محيطنا الإقليمي
- ألم يكن الأجدر بالمغرب إنجاز نفق يربط مراكش بوارزازات و بهذا يتخلص المواطنون من ممرات الموت " تيشكا" و يربحون الكثير من الوقت
- ألم يكن الأجدر به بناء المستشفيات و المدارس العليا
كثيرة هي المفارقات في مغرب السادة والعبيد
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13 - طالب من دادس الأحد 18 نونبر 2018 - 23:03
نحن في جهة استمر sud-est لا نستفيد من خيرات البلاد: لا مستشفيات لا طرق لا معامل لا جامعات وحثى المنحة الجامعية محرومين منها.ماذا تقولون عن طالب يبعد مقر سكناهم عن الجامعة بأكثر من 500 كلم وآخر سكناه في الجامعة التي يتابع فيها دراسته الجامعية الأول غير ممنوح والثاني ممنوح؟؟؟
أليس هذا ظلما في حق طالب ينحدر من دادس ويتابع دراسته في مراكش او في أكادير؟ ما سيصرفه في النقل يعادل او يفوق منحة الساكن قرب الجامعة!!!!
لن تسامح ابدا من حرمنا من المنحة الجامعية ..................
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