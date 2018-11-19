عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات

هسبريس من تنغير

سلّم حسن الزيتوني، العامل بالنيابة على إقليم تنغير، الأحد، تسع حافلات للنقل المدرسي اقتناها صندوق التنمية القروية في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (محور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) برسم السنة الجارية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لحافلات للنقل المدرسي التسع 3.5 ملايين درهم لفائدة الجماعات الترابية أكليم وسوق الخميس دادس وأكنيون وأيت الفرسي.

كما أشرف المسؤول الإقليمي ذاته، بمناسبة ذكرى الاستقلال، على إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع الفلاحية الممولة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.