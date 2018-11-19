مشاريع بـ 14.3 مليون درهم ترى النور في تنغير

هسبريس من تنغير

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير بالنيابة، الأحد، على عملية تسليم مفاتيح تسع سيارات للنقل المدرسي للجماعات الترابية واكليم، سوق الخميس، أكنيون وآيت الفرسي، والتي تم اقتناؤها في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بكلفة إجمالية تناهز 3.5 ملايين درهم، لأجل تحقيق التغطية الشاملة لهذه الخدمة التعليمية والاجتماعية بكافة تراب الإقليم.

وقد قدمت لحسن الزيتوني، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، شروحات حول المشاريع الفلاحية المنجزة، والتي في طور الإنجاز، بعدد من المناطق الجبلية بإقليم تنغير، والممولة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، وتهم إصلاح منشآت الري الصغير والمتوسط، وتنمية سلسلة الورد العطري والزيتون والتفاح، والبالغ عددها حوالي 37 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 10.8 ملايين درهم.