مجلس الشرق يعزز إقليم تاوريرت بمشاريع تنموية

هسبريس من الرباط

أشرف عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والعربي التويجر، عامل إقليم تاوريرت، على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالإقليم، تتعلق بالطريق الوطنية رقم 6 بدوار أولاد عدو على طول 2.4 كلم بتاوريرت، وكهربة عدة دواوير بجماعة لقطيطير، بحضور كل من خالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، ونصيرة منصوري، النائبة السادسة لرئيس الجهة، وأعضاء مجلس الجهة عن إقليم تاوريرت، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وقال عبد النبي بعيوي إن "تدشين هذه المشاريع، المندرجة ضمن البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة، تأتي في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال المجيد"، مضيفا أنه "تم تدشين مجموعة من المشاريع بإقليم تاوريرت، التي أشرفت على نهايتها والتي هي في طور الإنجاز".

وأوضح رئيس مجلس جهة الشرق أن "برنامج التدشينات بالإقليم كان غنيا ومتنوعا، حيث عرف تشييد أكثر من 100 كيلومتر من الطرقات، وكهربة العالم القروي بكلفة 30 مليون درهم، وفتح الطرق بـ106 ملايين درهم، فضلا عن كهربة العديد من الدواوير، والتنقيب عن الماء وتجهيز النقط".

وأضاف أن "البرنامج تضمن بناء مدرستين جماعيتين ومركز للتكوين المهني"، مشيرا إلى "قرب تدشين نواة جامعية بتاوريرت، التي ستعرف النور في الأسابيع القليلة المقبلة". وأكد أن "النواة الجامعية ستعود بالفائدة على أبناء المنطقة، لأن تنقلهم من تاوريرت إلى جامعة محمد الأول بوجدة كان يكبدهم معاناة كبيرة، خاصة في ظل ظروف غلاء السكن والكراء".

وأبرز رئيس مجلس جهة الشرق أن "إقليم تاوريرت استفاد من برنامج غني بتكلفة إجمالية تفوق 335 مليون درهم برسم سنوات 2016 و2017 و2018، استعدادا لإنجاز وتنزيل البرنامج الثلاثي لـ 2019 و2020 و2021".

وفي الإطار نفسه، وقف بعيوي على تقديم مشروع برنامج تنمية جهة الشرق بإقليم تاوريرت، ويتعلق بفتح المسالك الطرقية وفك العزلة، التي هي في طور الإنجاز بتنشرفي، وواد زا، وعين لحجر، وسيدي علي بلقاسم، وملقى الويدان وسيدي لحسن، ومستكمر، ودبدو، ومشرع حمادي.

كما وقف على مشروع كهربة 26 دوارا بالإقليم ذاته، وتقديم مشاريع إنجاز الثقوب الاستكشافية، ومشاريع الخدمات الاجتماعية، ومشاريع تأهيل مراكز العالم القروي، فضلا عن مشاريع تأهيل مراكز العالم القروي بالتجهيزات الرياضية للقرب.