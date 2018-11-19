مشاريع تنموية واجتماعية تنطلق بجهة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أشرف عمال عمالات جهة مراكش أسفي، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال، على وضع الحجر الأساس لمشاريع عدة، كما قاموا بزيارات تفقدية لأوراش تنموية متنوعة.

وفي هذا السياق، قام عمر التويمي، عامل إقليم الحوز، الأحد، بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية والاجتماعية ببلدية تحناوت.

وبإقليم شيشاوة أشرف بوعبيد الكراب، عامل الإقليم، على وضع حجر الأساس لبناء داخلية إعدادية محمد الخامس بالجماعة الترابية بوابوض، التي أنجزت في إطار برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية، على مساحة ألف متر مربع، بغلاف مالي يقدر بـ 3.76 ملايين درهم، وتصل قدرتها الاستيعابية إلى 120 سريرا.

كما أشرف العامل نفسه على وضع الحجر الأساس لبناء دار الشباب بمركز جماعة سيدي المختار، وأعطى انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين جماعة أولاد المومنة والجماعة الأخيرة عبر التويجرات على طول 19 كلم، وانطلاق وحدة مستعجلات القرب بالمركز الصحي المستوى الثاني بمركز جماعة تولوكلت، على مساحة تقدر بـ 700 متر مربع. وستستفيد من خدماتها 65992 نسمة من 8 جماعات ترابية بدائرة متوكة.

وبإقليم قلعة السراغنة ينتظر أن يشرف عامل الإقليم، غدا الاثنين، على إعطاء انطلاقة مشاريع تهم مسالك طرقية بكل من الجماعة الترابية أولاد صبيح واجبيل والعثامنة والفرائطة لفك العزلة عن السكان.