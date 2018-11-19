توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تظل السماء غائمة مما سيعطي أمطار أو زخات محلية بكل من الشمال والوسط والريف وسوس والمرتفعات والسهول المجاورة.

وستكون السماء غائمة جزئيا حيث الفرصة لنزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة فوق كل من المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ابتداء من 1700 متر.

وستكون الأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا.

أما الرياح فستكون معتدلة القوة من القطاع الجنوبي الغربي فوق السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة غربية على العموم بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و 5 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و11 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الغربية للأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسط وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 4 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسهول الداخلية، وما بين 15 و20 درجة بالسايس، والجنوب الشرقي، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وسوس وبالقرب من السواحل، وبين 21 و26 درجة في باقي الأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وبين طانطان وبوجدور، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بباقي السواحل.