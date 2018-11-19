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مقاييس التساقطات .. أكبر كميّة بالعرائش وطنجة
الاثنين 19 نونبر 2018 - 11:35
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأحد إلى غاية صباح اليوم الاثنين:
- العرائش : 66 ملم - طنجة : 49 ملم - إفران : 36 ملم - الرباط : 33 ملم - أكادير : 20 ملم - الجديدة وبني ملال: 16 ملم - آيت ملول وبن اسليمان : 14 ملم - سطات وخريبكة : 12 ملم.
- النواصر وسيدي افني وتيزنيت : 11 ملم - بوعرفة : 9 ملم - مكناس والصويرة : 8 ملم - تطوان وفاس : 7 ملم - تازة وطانطان : 6 ملم - الناظور و كلميم : 3 ملم - مراكش وميدلت والراشيدية : 1 ملم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغربي الاثنين 19 نونبر 2018 - 11:46
الحمد لله و الشكر لله بلاحدود على النعاءمه التي لا تعد و لا تحصى علينا
اللهم احفظ بلادنا من هول الكوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و ما بطن يارب العالمين أمين .
اللهم احفظ بلادنا من هول الكوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و ما بطن يارب العالمين أمين .
2 - خبيرة جوية الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:03
هذه التساقطات التي تشهدها
بلادنا توحي إلى موسم شتاء متميز
و شكرا لهسبريس . (معكم الأخت خديجه المغريبة )
بلادنا توحي إلى موسم شتاء متميز
و شكرا لهسبريس . (معكم الأخت خديجه المغريبة )
3 - الوجدي الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:27
دائما أتسائل هل مدينة وجدة لا نصيب لها من هته الاحصائيات .مع العلم ان البارحة منذ الساعة الثالثة الى ما بعد العشاء لم تقلع السماء ؟؟؟؟؟؟!!!
4 - Jamal الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:37
آسفي نهار كامل شتا خيط من السما. و ماكايناش؟ ربما تمت سرقة جهاز قياس الأمطار
5 - مناجي الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:14
شكرا.....شكرا.....شكرا..... لله والحمد لله ولا الاه الا الله وحده ولا شريك له بيده الخير كله فسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم :( اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت ).................يا ارحم الراحمين يارب العالمين .
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