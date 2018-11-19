مقاييس التساقطات .. أكبر كميّة بالعرائش وطنجة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأحد إلى غاية صباح اليوم الاثنين:

- العرائش : 66 ملم - طنجة : 49 ملم - إفران : 36 ملم - الرباط : 33 ملم - أكادير : 20 ملم - الجديدة وبني ملال: 16 ملم - آيت ملول وبن اسليمان : 14 ملم - سطات وخريبكة : 12 ملم.

- النواصر وسيدي افني وتيزنيت : 11 ملم - بوعرفة : 9 ملم - مكناس والصويرة : 8 ملم - تطوان وفاس : 7 ملم - تازة وطانطان : 6 ملم - الناظور و كلميم : 3 ملم - مراكش وميدلت والراشيدية : 1 ملم.