24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  3. باحث يرجع مغادرة "أوبر" المغرب إلى "البيروقراطية واقتصاد الريع" (5.00)

  4. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  5. القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مقاييس التساقطات .. أكبر كميّة بالعرائش وطنجة

مقاييس التساقطات .. أكبر كميّة بالعرائش وطنجة

مقاييس التساقطات .. أكبر كميّة بالعرائش وطنجة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 19 نونبر 2018 - 11:35

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأحد إلى غاية صباح اليوم الاثنين:

- العرائش : 66 ملم - طنجة : 49 ملم - إفران : 36 ملم - الرباط : 33 ملم - أكادير : 20 ملم - الجديدة وبني ملال: 16 ملم - آيت ملول وبن اسليمان : 14 ملم - سطات وخريبكة : 12 ملم.

- النواصر وسيدي افني وتيزنيت : 11 ملم - بوعرفة : 9 ملم - مكناس والصويرة : 8 ملم - تطوان وفاس : 7 ملم - تازة وطانطان : 6 ملم - الناظور و كلميم : 3 ملم - مراكش وميدلت والراشيدية : 1 ملم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الاثنين 19 نونبر 2018 - 11:46
الحمد لله و الشكر لله بلاحدود على النعاءمه التي لا تعد و لا تحصى علينا
اللهم احفظ بلادنا من هول الكوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و ما بطن يارب العالمين أمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - خبيرة جوية الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:03
هذه التساقطات التي تشهدها
بلادنا توحي إلى موسم شتاء متميز
و شكرا لهسبريس . (معكم الأخت خديجه المغريبة )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - الوجدي الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:27
دائما أتسائل هل مدينة وجدة لا نصيب لها من هته الاحصائيات .مع العلم ان البارحة منذ الساعة الثالثة الى ما بعد العشاء لم تقلع السماء ؟؟؟؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Jamal الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:37
آسفي نهار كامل شتا خيط من السما. و ماكايناش؟ ربما تمت سرقة جهاز قياس الأمطار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مناجي الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:14
شكرا.....شكرا.....شكرا..... لله والحمد لله ولا الاه الا الله وحده ولا شريك له بيده الخير كله فسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم :( اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت ).................يا ارحم الراحمين يارب العالمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.