المحكمة تؤجل الحسم في عزل "رئيس المحمدية"

هسبريس - عبد الإله شبل

أجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الاثنين، النظر في ملف قضية عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، حسن عنترة، الذي كان قد تقدم به عامل الإقليم إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس الإقالة.

وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في هذا الملف المثير للجدل، الذي بات حديث الرأي العام الوطني، إلى غاية الاثنين من الأسبوع المقبل، بناء على طلب من دفاع رئيس الجماعة من أجل إعداد الدفاع.

وقال رئيس المجلس الجماعي، حسن عنترة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الملف الذي يتوفر عليه "متكامل، غير أن الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء"، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بخصوص هذه القضية.

وسبق للمحكمة الإدارية أن قضت بضرورة إدراج نقطة تتعلق بملتمس التصويت على إقالة الرئيس في جدول الأعمال، بعدما تقدمت بها السلطات العاملية ورفضها حسن عنترة بدعوى عدم توفر النصاب القانوني وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وفي الجلسة الاستثنائية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، صوت لصالح مقرر إقالة الرئيس 37 عضوا من أصل 47 مجموع أعضاء المجلس؛ الأمر الذي اعتبره المهدي مزواري، عن الفريق الاشتراكي، في تصريح سابق لهسبريس، دليلا على أن الرئيس لا يتوفر على أغلبية.

ويدفع رئيس المجلس الجماعي بكون ملتمس الإقالة، الذي سبق للأعضاء المعارضين التقدم به وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي، "لم يستوف الشروط، بعدما سحب أحد الموقعين عليه توقيعه"، بيد أن المعارضة تعتبر الإجراء سليما من الناحية القانونية؛ الأمر الذي حدا بالسلطات إلى التدخل في القضية.

ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية، منذ أشهر، على وقع خلاف حاد بين الرئيس ونوابه وأعضاء المعارضة، الذين يوجهون إليه اتهامات بسوء التدبير والانفرادية في اتخاذ القرارات، بينما يعتبر هو ذلك مجرد مزايدات سياسية بعدما أخرج مشاريع كانت متعثرة في العهد السابق إلى حيز الوجود.