أمطار رعدية ورياح شديدة تعم مناطق في المملكة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار قوية أحيانا رعدية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الأمطار (50 - 70 ملم) ستهم، ابتداء من منتصف نهار الاثنين وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، كلا من أقاليم شفشاون والعرائش ووزان وتاونات.

وحسب المصدر ذاته، ستسجل غدا الثلاثاء تساقطات مطرية تترواح ما بين 30 و40 ملم بطنجة أصيلة بين منتصف الليل وإلى غاية الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت المديرية أن زخات مطرية أحيانا رعدية (25- 35 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين وإلى غاية العاشرة صباحا من يوم غد الثلاثاء، كلا من بنسليمان، وبرشيد، والدار البيضاء، والجديدة، والقنيطرة، ومديونة، والمحمدية، والنواصر، والرباط، وآسفي، وسلا، وسيدي بنور والصخيرات، وتمارة، والصويرة.

من جهة أخرى، أشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن رياحا، تتراوح سرعتها بين 65 إلى 75 كلم/الساعة، ستهب غدا الثلاثاء، بين منتصف الليل ومنتصف النهار، بكل من الحسيمة، وبركان، وبولمان، وشفشاون، والدريوش، والحاجب، والفحص-أنجرة، وفاس، وفكيك، وكرسيف، وإفران، وجرادة، والعرائش، والمضيق-الفنيدق، ومكناس، وميدلت، ومولاي يعقوب، والناظور، ووجدة-أنجاد، وصفرو، وطنجة-أصيلة، وتاونات، وتازة، وتطوان.

كما ترتقب تساقطات ثلجية ضعيفة بسمك 5 سم، اليوم الاثنين، بكل من أزيلال، وبني ملال، وإفران.