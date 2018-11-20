ندوة دولية بوجدة تناقش اتخاذ "قرارات الأزمة"

هسبريس من وجدة

نظّم المختبر الجامعي للأبحاث في الأدوات وتدبير المؤسسات، بشراكة مع المرصد الدولي للأزمات ومركز التنمية الجهوية للشرق، الدورة الثانية من الملتقى الدولي للبحث في التسيير، تحت شعار "القرار في حالة الأزمة والشك.. من النماذج الهشة إلى النماذج المرنة"، نهاية الأسبوع بمدينة وجدة.

وقال الدكتور عبد الواحد بريشي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بوجدة ومدير المختبر المنظم للندوة، إن تدبير حالات الأزمة يشكل موضوعا آنيا للبحث، لا سيما الأوضاع المهتزة التي تعرفها البيئة التي تنشأ فيها المؤسسات الخاصة والعمومية على حد السواء.

واعتبر ريشي أن هذه المؤسسات المشار إليها هي عرضة لتهديدات متنوعة، سواء ب كانت ذات طبيعة تقنية أو إنسانية أو اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية أو تنظيمية أو معلوماتية أو غيرها، من التهديدات التي من الصعب على المؤسسات استباقها، والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة من شأنها أن تضع المؤسسات المعنية تحت مجهر الإعلام.

وأكد مدير المختبر الجامعي للأبحاث في الأدوات وتدبير المؤسسات، في تصريح لجريدة هسبريس، أن بعض المؤسسات تكون تحت الأضواء أكثر من غيرها؛ وهو ما يرجع إلى طبيعة نشاطها.

وفي هذا السياق، استحضر المتحدث ذاته القطاعات الحساسة التي تكون تحت نيران الإعلام، مثل قطاع الصحة وصناعة الأغذية والسياحة والعمل التطوعي والأمن والدفاع والقطاع المصرفي والمالي وصناعة الأدوية والطيران وغيرها.

من جهته، أكد الدكتور عبد الإله العطار، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عن المختبر نفسه، أنه مع وجود خطر الوقوع في الأزمة لا يمكن لهذه المؤسسات الاستمرار في الاشتغال وفق النماذج الكلاسيكية المعتادة، التي سبق لها تحقيق النجاح في الماضي، في ظل قطيعة تكنولوجية واقتصادية وسياسية وصحية، أو أيا كانت طبيعتها، من شأنها أن تعرضها في أي وقت للعديد من الصعوبات التي تفاقم حالة الطوارئ.

وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنه على مؤسسات المستقبل، لا سيما تلك المعرضة للأزمة، أن تكون مستعدة ليس فقط لملاءمة إستراتيجياتها مع التهديدات بشكل دائم، وإنما يجب عليها كذلك أن تكون قادرة على إنتاج نموذج لقرارات وإجراءات أكثر مرونة، عبر مبادئ أساسية مثل المشاركة والتعلم والابتكار والاستشراف وغيرها.

كما شكل الملتقى، الذي عرف مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، مناسبة لتشريح المخاطر المحدقة بالمؤسسات في ظل التهديدات الراهنة؛ ومن بينها اتخاذ القرارات العبثية التي تؤدي إلى سقوطها في الأزمة وطرح التساؤلات حول الفرص والإمكانات المتاحة أمام صناع القرار ومؤسساتهم وما هي التدابير التي وجب عليهم اتخاذها؟ وحول كيف يمكن للمؤسسات أن تبني قدرة لتدبير أوضاع حقيقية أو مفترضة للأزمة واتخاذ القرارات الصائبة؟

وفي هذا السياق، علق باتريك بونزوني، الخبير في وزارة الداخلية الفرنسية، على قرار المغرب اعتماد التوقيت الصيفي والطريقة التي جرى بها فرض هذا القرار على المغاربة مقارنا هذه الحالة بما حدث في أوروبا، حيث قال إن القرار في أوروبا اُتّخذ بشكل ديمقراطي، بعد أن عبّر المواطنون عن عدم رغبتهم في اعتماد التوقيت الصيفي من خلال استطلاع رأي، والبرلمان الأوروبي أعطى الحرية للدول الأعضاء لاعتماد التوقيت الذي يلائمها.

وأجمع المشاركون في الملتقى على ضرورة بذل مجهود فكري من أجل مقاربة الإشكالات المقعدة المرتبطة بالتدبير، وبتنامي الأخطار المحيطة بالمؤسسات، واقتراح نماذج وآليات مرنة للتدبير التي من شأنها أن تتلاءم بشكل دائم ومستمر مع التغييرات والأوضاع الطارئة.

وفي ختام الملتقى، زار المشاركون المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة للاطلاع على تفاصيل التصميم الاستشفائي للمستعجلات، والذي يوجد في طور الإعداد، لاقتراح عدد من التدابير وتطوير سبل الشراكة بين الجامعة ومحيطها.