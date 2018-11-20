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كُتّاب وآراء
تسرب المياه العادمة يهدد صحة سكان أكدز
غير بعيد عن مركز مدينة أكدز الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، حوّلت مياه الصرف الصحي حياة الساكنة إلى جحيم، بسبب تسربها إلى مجرى الواد بالقرب من القنطرة القريبة من مركز المدينة المذكورة، فارضة عليها حصارا غير مسبوق، مع انبعاث روائح كريهة؛ وهو ما جعلها تطلق نداء استغاثة إلى السلطات الإقليمية وباقي المصالح المتدخلة من أجل إيجاد حلول عاجلة.
وتسبب تسرب المياه العادمة إلى مجرى الواد، حسب محمد أمزيل القاطن بجوار المكان ذاته، في انبعاث روائح كريهة، تهدد حياة الساكنة المجاورة بأمراض خصوصا الأطفال الصغار، لافتا إلى "أن المياه العادمة المسربة واحدة من مظاهر الفساد المستشري في دواليب الإدارة والمجالس المنتخبة المتعاقبة على مدينة أكدز".
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب فتح تحقيق في موضوع الصرف الصحي من لدن وزارة الداخلية على مستوى المركز، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية المستدامة، من أجل إنهاء معاناة الساكنة المتضررة، متهما المسؤولين المحليين، المنتخبون منهم والإداريون، بعدم القدرة على حل الإشكال.
وحمّل المتحدث ذاته المسؤولية للمجلس البلدي والسلطات الإقليمية بزاكورة، في حالة تسبب الوضع الحالي في أعراض مرضية في صفوف الساكنة خاصة الصغار منهم، مبرزا أن مثل هذه البرك المائية التي تخلفها المياه العادمة تكون هي السبب الأول في مرض الليشمانيا وأمراض أخرى متنقلة، وفق تعبيره.
ومن أجل نيل تعليق رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكدز، حاولت جريدة هسبريس الاتصال به منذ صباح اليوم الاثنين، إذ ظل هاتفه خارج التغطية.