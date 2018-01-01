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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 12:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الاثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء:

-طنجة : 41 ملم -العرائش : 34 ملم - الشاون : 28 ملم - الصويرة : 26 ملم - المحمدية : 17 ملم - القنيطرة والجديدة : 14 ملم - الدار البيضاء أنفا : 13 ملم - آيت ملول : 12 ملم - إفران : 10 ملم.

- آسفي والرباط : 8 ملم - سطات وطانطان : 6 ملم - النواصر وكلميم: 4 ملم - فاس وسيدي إفني : 3 ملم - تطوان ومراكش وأكادير وتارودانت : 2 ملم - مكناس وخريبكة : 01 ملم - بني ملال وتزنيت : 0.6 ملم .

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