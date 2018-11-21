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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 06:13

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء ، نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية ومحليا مهمة بكل من السواحل الممتدة شمال الصويرة ومنطقة طنجة وسهول الشياظمة وعبدة والشاوية ومنطقة الغرب واللوكوس ووالماس والسايس والريف الغربي. ومن المتوقع مرور سحب محملة بقطرات مطرية متفرقة فوق واجهة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة سوس ، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة القوة من الجنوب الغربي بالمنطقة الشرقية ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى. وبخصوص درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 04- و03 درجات بالمرتفعات ، وما بين 02 و06 درجة بجنوب المنطقة الشرقية ، والسايس والجنوب الشرقي، والهضاب، وستكون ما بين 06 و12 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ، وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 08 و14 درجات بالمرتفعات، وما بين 14 و22 درجة بكل من شمال وسط وشرق البلاد وأيضا بالجنوب الشرقي ، وستكون ما بين 23 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لحالة البحر، فسيكون هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وقوي إلى جد قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا.

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