أقاليم المملكة مستمرة في تلقّي تساقطات مطريّة غزيرة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية صباح اليوم الأربعاء:

-طنجة : 27 ملم- إفران : 24 ملم -العرائش و المحمدية : 13 ملم - الشاون : 12 ملم - سيدي سليمان : 11 ملم - فاس : 10 ملم- تازة وخريبكة : 08 ملم. - الرباط والدار البيضاء-أنفا والنواصر : 06 ملم.

تطوان وسطات ومكناس : 05 ملم - الجديدة وبني ملال والصويرة : 04 ملم - بنسليمان : 03 ملم - القنيطرة ومراكش وأكادير : 02 ملم - تزنيت وكلميم وآيت ملول وسيدي إفني وطانطان : أقل من ميلمتر.