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أقاليم المملكة مستمرة في تلقّي تساقطات مطريّة غزيرة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 12:15
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية صباح اليوم الأربعاء:
-طنجة : 27 ملم- إفران : 24 ملم -العرائش و المحمدية : 13 ملم - الشاون : 12 ملم - سيدي سليمان : 11 ملم - فاس : 10 ملم- تازة وخريبكة : 08 ملم. - الرباط والدار البيضاء-أنفا والنواصر : 06 ملم.
تطوان وسطات ومكناس : 05 ملم - الجديدة وبني ملال والصويرة : 04 ملم - بنسليمان : 03 ملم - القنيطرة ومراكش وأكادير : 02 ملم - تزنيت وكلميم وآيت ملول وسيدي إفني وطانطان : أقل من ميلمتر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - آسفي الصامدة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 12:33
علاش آسفي من اقدم المدن المغربية حيتوها من الخريطة ....
2 - aminé rida الأربعاء 21 نونبر 2018 - 12:59
خنيفرة مصباش فيها شتاء مسكينة عليها مدكرتهاش
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