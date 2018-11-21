24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ (5.00)

  2. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  3. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  4. "ملائكة الرحمة" تغلق أبواب المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة (5.00)

  5. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أقاليم المملكة مستمرة في تلقّي تساقطات مطريّة غزيرة

أقاليم المملكة مستمرة في تلقّي تساقطات مطريّة غزيرة

أقاليم المملكة مستمرة في تلقّي تساقطات مطريّة غزيرة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 12:15

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية صباح اليوم الأربعاء:

-طنجة : 27 ملم- إفران : 24 ملم -العرائش و المحمدية : 13 ملم - الشاون : 12 ملم - سيدي سليمان : 11 ملم - فاس : 10 ملم- تازة وخريبكة : 08 ملم. - الرباط والدار البيضاء-أنفا والنواصر : 06 ملم.

تطوان وسطات ومكناس : 05 ملم - الجديدة وبني ملال والصويرة : 04 ملم - بنسليمان : 03 ملم - القنيطرة ومراكش وأكادير : 02 ملم - تزنيت وكلميم وآيت ملول وسيدي إفني وطانطان : أقل من ميلمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - آسفي الصامدة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 12:33
علاش آسفي من اقدم المدن المغربية حيتوها من الخريطة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - aminé rida الأربعاء 21 نونبر 2018 - 12:59
خنيفرة مصباش فيها شتاء مسكينة عليها مدكرتهاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.