توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة أحيانا ومحليا بالشياظمة، وعبدة، والسهول، والسواحل شمال الصويرة، ومنطقة طنجة، والريف الغربي، وغرب الواجهة المتوسطية.

كما تتوقع مرور سحب كثيفة محملة بقطرات مطرية متفرقة السواحل الجنوبية والوسطى، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب رياح رملية جنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة، وجنوبية بالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة، وغربية بالجنوب، وجنوبية بالجنوب الشرقي، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و11 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والجنوب الشرقي، وما بين 11 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و18 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، والسايس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقوي الهيجان بين المهدية وطانطان وهائجا بباقي السواحل.