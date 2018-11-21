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الرئيسية | جهات | طقوس غريبة توقظ "الشيخ الكامل" .. و"جذبة عيساوة" تطرد الجن

طقوس غريبة توقظ "الشيخ الكامل" .. و"جذبة عيساوة" تطرد الجن

طقوس غريبة توقظ "الشيخ الكامل" .. و"جذبة عيساوة" تطرد الجن
رشيد الكويرتي من مكناس (صور: سعد القادري)
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:00

رغم الأجواء الممطرة، استقبل ضريح الشيخ الهادي بنعيسى، دفين مدينة مكناس، الآلاف من الزوار، منهم مريدو الطريقة العيساوية على الخصوص، والذين توافدوا عليه، من كل حدب وصوب، لأجل إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتواصلت اليوم الأربعاء في حضرة صاحب هذا الضريح المعروف بالشيخ الكامل.

وتحمل الكثير من المريدين قطع مسافات طويلة، وآخرون تحدوا كبر سنهم أو الإعاقة أو المرض لحضور طقوس الجذبة العيساوية؛ لعل ذلك يخفف من معاناتهم الدنيوية، حاملين معهم هدايا إلى هذا الشيخ دفين قبره منذ أزيد من خمسة قرون.

ويبقى كل شيء مباحا داخل ضريح الهادي بنعيسى إلا التصوير الذي يعتبره المشرفون على تنظيم المزار عدوا لدودا يمس بالمشاعر الخاصة بالمريد والزائر، إذ لا يتم التسامح إطلاقا مع استعمال آلة التصوير أو كاميرا الهاتف المحمول لتوثيق ما يجري داخل الضريح.

طقوس أغرب من الخيال

تحول، أمس الثلاثاء، الموافق لإحياء ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، باب اجديد، المقابل لضريح الشيخ الكامل، إلى ساحة لالتقاء مريدي الطريقة العيساوية وزوار هذا الضريح من مختلف مناطق المغرب، قبل انطلاقهم حفاة نحو مقر الضريح، في لباس أبيض فاتح، لالتماس بركة هذا الولي الصالح وهم منغمسون في طقوس الجذبة، لا يريدون أن يستفيقوا من نشوتها.

"الناس تأتي إلى ضريح الشيخ الكامل طالبة بركة هذا الولي الصالح، منهم من يطلب البنين، وآخرون يلتمسون الصحة والعافية والشفاء من أمراضهم. كما أن الفتيات يزورون الضريح طلبا للزواج"، يقول محمد بنسلام، أحد المتشبعين بالطريقة العيساوية، والذي ذكر لهسبريس أنه دأب منذ أزيد من 15 سنة على زيارة ضريح الإمام الهادي بنعيسى انطلاقا من مدينة سيدي سليمان.

وما يميز طقوس هذا التقليد القديم، الذي يعيش على إيقاعه ضريح الشيخ الهادي بنعيسى، توجه الطوائف العيساوية نحو مقر ضريح الشيخ الكامل في جماعات على إيقاع "الغيطة" والطبل، وهم يرددون اسم الجلالة "الله"، ويضربون على صدورهم في انتظام، وما إن يقتربوا من الضريح حتى يطلقوا سيقانهم للريح، ويلوذون إلى داخله لينغمسوا هناك في طقوس أخرى.

زوار من كل حدب وصوب

رغم أن الأمطار واصلت تساقطها بمدينة مكناس يوم ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، إلا أن ذلك لم ينقص من وهج الإقبال على ضريح الشيخ الهادي بنعيسى، حيث اضطرت عناصر الأمن والقوات المساعدة، التي أشرفت على تنظيم زيارة مقر الضريح، مرارا، كما عاينت ذلك هسبريس، إلى وقف الدخول إليه، إذ اضطر المئات من الزوار إلى الانتظار لساعات طويلة، تحت التساقطات المطرية، قبل أن يتمكنوا من تحقيق رغبتهم.

ولا يقتصر الإقبال بهذه المناسبة على ضريح الشيخ الكامل من طرف ساكنة مدينة مكناس وضواحيها، بل يشكل هذا الضريح مزارا من مناطق بعيدة، كما هو الشأن بالنسبة لفرقة "الغيطة العيساوية" من دوار القلعية ضواحي طنجة، التي أكد رئيسها عبد القادر الخضراوي لهبرسيس مازحا أن فرقته تستطيع إيقاظ "لالة عيشة" من مرقدها، مضيفا: قائلا: "نحن نطرد الجن بفننا الجميل..نحن عيساوة ونستطيع إدخال محبينا في الجذبة، فترتاح نفوسهم بعد أن يستفيقوا منها".

مصطفى البقالي، الذي قاطع زميله المقدم الخضراوي، أكد، من جانبه للجريدة أن فرقته تقدم بمناسبة إحياء ذكرى عيد المولد النبوي بضريح الشيخ الكامل التراث الجبلي والذكر والتراث المشيشي، مؤكدا أن الأجواء الممطرة، التي خيمت على مدينة مكناس، منعت الطوائف والفرق العيساوية من أحياء هذه المناسبة في أحسن الظروف.

وفي غمرة هذه الأجواء استغل فرع مكناس للمنظمة الإفريقية لمكافحة داء السيدا التوافد الكثيف على ضريح الشيخ الكامل لتنظيم قافلة متنقلة للكشف عن الأمراض الجنسية بالمكان، وهو الكشف الذي أكد نجيب الذهبي، المسؤول عن هذه القافلة، لهسبريس، أنه يتم في سرية تامة، ويعرف إقبالا مهما من طرف الزوار.

من الشيخ الكامل إلى سيدي علي بنحمدوش

انطلقت، اليوم الأربعاء، الطلائع الأولى من ضريح الشيخ الكامل قاصدة ضريح سيدي علي بنحمدوش، الكائن بقرية المغاصيين ضواحي مدينة مكناس، لينطلق من هناك فصل ثان من الطقوس أكثر غرابة، خصوصا ذلك الذي يقيمه المثليون الذين يعتقدون بكونهم أبناء "لالة عيشة" التي يقولون إن قبرها متواجد قرب ضريح سيدي علي بنحمدوش.

وإذا كان إحياء موسم سيدي علي بنحمدوش معروفا أكثر بتوافد المثليين وطقوس السحر والشعوذة، فإن مريدي الزاوية الحمدوشية ما فتئوا يؤكدون أن هذه الطقوس لا علاقة لها بسيدي علي بنحمدوش، معتبرين أن إحياء موسمه هو مناسبة للذكر والتقرب إلى الله.

وعلمت هسبريس أن مصالح الدرك الملكي، وكما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية، ترابط بمداخل ضريح سيدي علي بنحمدوش بغية الحد من توافد المثليين على قرية المغاصيين لإحياء طقوسهم الخاصة التي كانت تقام في ما مضى علنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - h.m الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:05
من هم سكان مكناس؟ وفي اي دولة تقع لانني لم أعهد مثل هذه الاعمال بالمغرب...
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11
2 - سالم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:07
تخلف في تحلف يجب محاربة هذه الطقوس التي لا تسمن و لا تغني من جوع.
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33
3 - simo danmark الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:08
راه مكاين شي جن بحال بنادم....الجهل والتخلف والأضرحة والسحر والشوافة وووووووو أين الحكومة من كل هدا......اه نسبت راه حتى الحكومة تؤمن بهده الخزعبلات
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21
4 - مكناسي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:08
نحن في 2018 و لا زالت هذه الطقوس مستمرة. قمة الجهل و الشرك بالله. اللهم إن هذا منكر
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28
5 - الله ايحد الباس الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:08
هذا راه الشرك بالله الله يستر
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21
6 - mmmmmmmm الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:09
لاحول ولا قوة إلا بالله....حنا في الألفية الثالثة و مازال كاين هاد الجهل...و الشرك بالله...الله يهدينا و صافي
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7 - مهندس الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:09
اين المدافعون عن هؤلاء؟ هل هذا هو حب النبي صَل الله عليه وسلم؟؟؟
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17
8 - nour lhouda الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:10
لا حول ولا قوة الا بالله الجهل بأم عينه الله والرسول بريئان من هذه الخزعبلات التي ابتدعتموها
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17
9 - حبيبة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:10
جذبة لا تطرد الجن بل العكس تجلبه فأنت في عهد مع الجن ما دام هؤلاء الناس يذبحون ويقدمون قرابين للجن وهذا حرام .أفضل حل لطرد الجن هو القرآن الكريم والذكر
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10 - مواطن الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:13
تكليخ الشعب و تجهيله من اولويات الدولة ... الصورة تضهر من السبب ..
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7
11 - جهل الدين الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:15
الناس تجهل دينها وهذا هو سبب كل هذه المصائب، الشعب لا يتعلم دينه والدولة لا تريد أن نتعلم ديننا.
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5
12 - جونيمار الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:19
الجن يرى الإنسان ويتفرج عليه بالمجان والإنسان بصره محدود الديك أحد منه لذلك تراهم جهلا غوفالا يضحكون للهواء ويوم يعلون ويمرضون يقصدون العلم ولا يقصدون الشيخ الناقص ولا العيساوي الخالص
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13 - آية دعاء الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:20
قبح الله الجهل. قمة الجهل والتخلف والشرك بالله. قال الله تعالى:(إن الله لا يغفر أن يشرك به.ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)صدق الله العظيم
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14 - خير خالف لخير سلف الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه هي محبة رسول الله كما يدعون يحبونه بالشعودة و الخرفات و الجن و العرافات إضافة إلى الشذوذ الجنسي الذي يحيونه في مكناس و في ضواحيها (موسم سدي علي) و لا أخد يخفى عليه هذا المنكر، لا حول و لا قوة الا بالله، الرسول عليه الصلاة و السلام بريء منكم و ممن يحيون هذه المصيبة الكحلة الذي يسمونها عيد المولد النبوي... أهل السنة الذين على المنهج السليم لم يثبت قط أن أقاموا هاته المنكرات، و مصدرها هم الشيعة الذين دخلوا المغرب عبر التاريخ و هم الذين يحتفلون بميلاد الحسين و فاطمة و علي... رضوان الله عليهم، و من يحتفل بأعياد الميلاد هم الكفار من النصارى و اليهود و من على ملتهم... أما نبينا عليه السلام و من بعده الصحابة و التابعين و تابعي التابعين لم يصلنا منهم أي أثر ولو موضوع!
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15 - samir الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ونحن في القرن21 ومازلنا نعبد الها اخر بدون الله , الجهل والامية والفقر , وهل من تريد الزواج او الابناء يذهب الى قبر ويطلبه على ما يريد , هذه كلها تقاليد كانت في العصر الحجري او العصر الطباشيري , وحتى القبور اصحابها تتبرء منكم.
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16 - هشام الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:23
المغرب عبارة عن مستشفى للامراض العقلية
(((((إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)]))
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17 - Ali92 الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:24
أنا ولد مكناس وهادشي اللي كايوقع فالميلود راه سميتو الزنى والفساد وماعندو تا شي علاقة بعيد المولد النبوي، الكارثة العضمى من بعد الشيخ الكامل هو سيدي علي، الدولة عارفة باللي المغرب كامل كايتكب تما والديور كايتكراو وكايكون غير المنكر ومع ذالك ماكايتحركوش بالعكس هما كايحميوهم باش ياخدو راحتهم. ماكاين تا شي مخلوق على وجه الارض يقدر يعاون شي واحد ولا شي وحدة من غير الله، هادوك اللي كايمشيو لسيدهوم علي هما النيت اللي كايمشيو والعياذ بالله لعند الشوافات والسحرة لان قلوبهم بعيدة على الله وعلى السنة ديال رسول الله. الله يحفظنا وصافي. شكرًا هسبريس وعيد مبارك سعيد
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18 - bensaid الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:24
ادا رأيت مثل هده الطقوس فاعلم انهم في متاهات الجهل و الفقر يسبحون.
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19 - سناء الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:25
هذا شرك بالله و تخلف،لاحول ولا قوة الا بالله
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20 - اتقواالله الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:27
للأسف الشديد نحن في القرن الواحد والعشرين ولازلن نرا هذه الطقوس الشركية!!!!
اتقوا الله ياعباد الله فالله هو النافع والضار هوالمعطي والمانع وليس الشيخ الكامل
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21 - معاد الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:27
وهذه الأضرحة والولاة تحضى بعناية الدولة وتتلقى هبات مالية!!! اللهم ابعد عنا الجهل والكفر والشرك.
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22 - سولات رضوان الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:28
اتقو الله في هذا الشعب المسكين
اللهم إن هذا لمنكر
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23 - الامبالات الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:29
توجه الطوائف العيساوية نحو مقر ضريح الشيخ الكامل في جماعات على إيقاع "الغيطة" والطبل، وهم يرددون اسم الجلالة "الله"، ويضربون على صدورهم في انتظام،
هل نحن ف ايران ام ماذا???
انهم قوم ضلو واضلو
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24 - H MEN الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:29
لماذا لاتحترمون مايومن به الاخرون?رغم ان القران يقول :لا اكراه في الدين.هل ستقبلون ان يهاجم شخص ما تومنون به?
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25 - citoyen maghribi الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:29
c'est l'ignorance et et la naïveté chez beaucoup de marocains qui croient à des histoires transmises de générations en générations sur soit disant le surnaturel de certaines personnes qui étaient tout simplement des fkih ou des charlatans . la plupart de ces maladies sont psychologique voir psychiatriques
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