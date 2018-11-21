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كُتّاب وآراء
السلطات تخلي مخيّم مهاجرين أفارقة وسط سطات
تمكنت السلطات المحلية بالمقاطعة الأولى، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بسطات، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، من فكّ مخيّم للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، كانوا قد أقاموا فيه لما يزيد عن عشرين يوما على مستوى المحطة الطرقية وسط مدينة سطات.
وأفادت مصادر هسبريس أن المهاجرين، الذين يفوق عددهم 30 فردا، كانوا قد قصدوا مدينة سطات من مدن مختلفة، وأقاموا مخيّما وسط المحطّة الطرقية، وكانوا يعيشون على ما يجود به المحسنون من أغذية وأغطية، خاصة خلال الفترة التي عرفت هطول الأمطار وانخفاض درجة الحرارة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية فاوضت المهاجرين، الذين كان أغلبهم من المسلمين، وخيّرتهم بين ترحيلهم إلى بني ملال، التي قدم منها البعض، أو نحو الرباط. وقد تم نقل عدد منهم إلى بني ملال على دفعات، فيما فضّل ما يقارب 8 أفراد التوجّه نحو الرباط، بسبب موجة البرد التي تعرفها المناطق الجبلية.
جدير بالإشارة أن مدينة سطات تعرف بين الفينة والأخرى نزوح أفواج من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وكذا بعض السوريين، بينهم أطفال، حيث يتوزعون على مجموعات لا تتجاوز أحيانا أربعة أفراد، ويقصدون المدارات الطرقية التي تتوفّر على إشارات المرور الضوئية، كمدارة الحصان والبلدية والمحطة الطرقية، لاستجداء المارّة أو أصحاب السيارات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
.الى متى يتحمل المواطن العادي كل إجراءات من بيدهم الامر وتكون معاكسة لارادة الشعب .
اللهم ان هذا لمنكر .