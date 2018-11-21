تأهيل ميناء يثير مخاوف سكان بمدينة الصويرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت، مؤخرا، مشاريع تندرج في إطار برامج تثمين المدن العتيقة بكل من مراكش وسلا ومكناس وتطوان والصويرة. وعرفت هذه الأخيرة تنفيذ مجموعة من المشاريع التأهيلية لتحسين ظروف عيش الساكنة، ورفع جاذبية المدينة على المستويين الثقافي والسياحي.

وفي هذا السياق، انطلق ورش تأهيل ميناء مدينة الصويرة. لكن هذه المبادرة أثارت مخاوف مجموعة من المهتمين بتراث حاضرة الرياح، وكذا الفاعلين الجمعويين، باعتباره مرفقا ثقافيا واقتصاديا وسياحيا، والوحيد على الصعيد العالمي والوطني الذي يعرف "سقالتين": الأولى قديمة للسياحة، والثانية كأول مركز للأرصاد الجوية بالمغرب، وفق تصريح حفيظ صادق، وهو فاعل جمعوي مهتم بالتراث الثقافي لحاضرة الرياح.

وأضاف صادق أن "تأهيل الميناء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط، منها المحافظة على جماليته، والإبقاء على الحوض المائي القديم، لأن توسعته تشكل خطرا على المنازل الآيلة للسقوط بحي الملاح وكذا حي ابن عنتر، بسبب هجوم الرمال على الشاطئ، الشيء الذي لم يعرفه منذ 90 سنة خلت. وهذا الوضع الجديد سيُفقده هو الآخر جاذبيته".

وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن مشروع ميناء "كابسيم" طرح منذ 20 سنة. وتساءل قائلا: "لماذا لم يفكر المسؤولون في بناء ميناء جديد بسيدي كاوكي ليقوم بالدور الاقتصادي، والحفاظ على الميناء القديم كمعلمة ثقافية وجزء من الرأسمال اللامادي لمدينة الصويرة، التي يتم التخطيط لجعلها وجهة سياحية بامتياز؟".

من جهته، قال ميلود شاشا، وهو مرشد سياحي، لهسبريس إن "الميناء من المعالم المهمة جدا في مدينة سياحية بامتياز، لدوره في التنمية المحلية"، مشيرا إلى أن توسيع مساحته والعمل على نظافته شيء إيجابي. "لكن كنا نود أن يعتمد تأهيله على مقاربة تشاركية تشكل جوهر كل الخطب الملكية والحكومية"، يضيف المرشد السياحي، الذي طالب بأن "يحافظ المشروع على أصالة هذا المرفق، ببقاء كل الحرف التي كانت ترتبط به، كبيع السمك والأوراش التقليدية لصناعة القوارب".

في المقابل، أوضح هشام جباري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، أن "الجماعة كشريك في هذا المشروع، الذي يسعى إلى توسعة الميناء، لا يجب أن تثير تخوفات المهتمين والفاعلين في المجتمع المدني، لأن مكتب الدراسات أنجز دراسة تقنية عن المخاطر البيئية، ويستحيل أن لا يكون قد انتبه إلى فرضية زحف الرمال، وتهديد مياه البحر للدور الآيلة للسقوط".

وأوضح جباري أن "هذا المشروع، الذي لا يزال في شطره الأول، مهم جدا لكونه سيساهم في التنمية المحلية. لكن يصعب تقييمه حاليا لكونه ما زال في حالة الإنجاز"، مشيرا إلى أن برنامج التأهيل يتم في سياق المسؤولية والمحاسبة". وأكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة أن "الإصلاح سيتدارك هذه الملاحظات أو بعضها في حينه".