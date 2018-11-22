تنصيب "أمغار ن تقبيلت".. عادة قديمة ترافق ذكرى المولد النبوي

ميمون أم العيد

في تقليد ضارب في القدم، تنتظر ساكنة تلاڭلو يوم المولد النبوي الشريف لاختيار رئيس جديد للقبيلة، يسير شؤونها، ويلجأ إليه المتخاصمون ليحكم بينهم.

ورغم أن الحكم والقرار الآن بيد مؤسسات الدولة وأجهزتها، فقد ظل أفراد قرية تلاڭلو، الواقعة بجماعة تاغبالت بنواحي زاكورة، محافظين على هذه العادة القديمة بالطقوس ذاتها التي كان بها أجدادهم وأسلافهم يختارون "أمغار ن تقبيلت" أيام كان القرار في كل صغيرة وكبيرة يعود إليه.

"أمغار" و"أَنْبْدَادْ"

"يعمل "أمغار" على تسيير أمور الحياة الدنيوية والدينية، بمساعدة مستشارين يسمون "إِنْبْدَادنْ"، يتمتعون بعضوية دائمة حتى الموت أو العجز، على أن يغطوا جميع فخدات القبيلة عكس "أمغار"، الذي لا تدوم ولايته سوى سنة واحدة"، يقول محمد باعزيز ابن قرية تلاڭلو.

ويستطرد باعزيز، في حديث لهسبريس الإلكترونية، قائلا: "من شروط المستشار أن يكون صاحب شخصية قوية ومؤثرة، حيث تكون كلمته نافذة، ويكون على قدر كبير من الفطنة والذكاء. كما يجب أن تكون أخلاقه حسنة، ليكون مقبولا لدى الجميع. ويمثل هذا المستشار فرعا من الفروع الستة التي تشكل القبيلة، وهي: آيت عبــو، آيت سعــيد، آيت جعـفـر، آيت الغـازي، آيت هكــو وآيت شعـيب".

اختيار الـ"أمغار"

لا تدوم ولاية قائد القبيلة سوى سنة واحدة، إذ قبل أسبوع تقريبا من ذكرى المولد النبوي يجتمع رجال قبيلة تلاڭلو وسط الدوار بشكل علني لتحديد الفخدة التي سيكون منها رئيس القبيلة هذه السنة.

ويوضح محمد باعزيز هذا الطقس الانتخابي قائلا: "عندما يتم اختيار الفخدة أو الفرع الذي سيكون منه "أمغار"، يجتمع وجهاء هذه الفخدة ورجالها لاقتراح الرجل المناسب لهذا المنصب، ويقدمون مقترحاتهم إلى مسيري الشأن في القبيلة".

ويضيف "يتم عقد اجتماع مغلق يضم الـ"أمغار"، الذي انتهت ولايته، و"إنبدادن" ونوابا وغيرهم لتحديد الرئيس المرتقب، على ألا يتم الإعلان عن ذلك أمام عموم أفراد القبيلة حتى يوم التنصيب".

"تازلافت نايت عبو"

يبدأ حفل التنصيب بتبادل صحون الكسكس بين الأسر، ويذهب الأطفال والشباب إلى المسجد لقراءة الأذكار والصلاة ومدح خير الأنام. وبعد صلاة العصر يتناول الجميع لقمة من قصعة آيت عبو. وهي، حسب باعزيز، قصعة كسكس كبيرة يتم إعدادها من طرف فخدة آيت عبو كرد دين قديم أخذته من القبيلة في زمن ما.

"بعد ذلك يصعد جميع الحاضرين إلى سطح المسجد لاختيار الـ"أمغار" الجديد، والإعلان عن هويته أمام الملإ بوضع نبات أخضر على رأسه مثل الحناء أو "الفصة" أو غيرهما، حيث يجلسون على شكل دائرة، وأهل القبيلة واقفون حولهم. ويقوم الـ"أمغار" المنتهية ولايته بحمل غصن من الزيتون أو شتلة من نبتة "الفصة" أو الحناء في يده، وخلفه باقي أفراد القبيلة، ويشرع في الدوران حول الجالسين، وبعد سبع دورات يقوم بوضع النبات الأخضر على رأس الـ"أمغار" الجديد بشكل مفاجئ، وسط تصفيقات وتهليلات الحضور"، يضيف باعزيز.

بركة الأولياء

ومباشرة بعد تنصيب الشيخ الجديد، يقوم الجميع بزيارة بعض الأضرحة للتبرك، آملين أن يكون القائد الجديد فأل خير، وأن تكون سنة ولايته سنة أمطار وخير وبركة.

أما في اليوم الموالي لذكرى المولد النبوي، فيقدم الرئيس القديم جميع مفاتيح الأبواب والصناديق وحسابات ما تم جمعه أو إنفاقه، فيما يعمد الرئيس الجديد إلى إعلان برنامجه السنوي، وكذا القوانين التي يريد سنها أو إلغاءها.