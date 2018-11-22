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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 22 نونبر 2018 - 13:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأربعاء إلى صباح اليوم الخميس:

- طنجة : 32 ملم - الجديدة: 15 ملم - الرباط: 12 ملم - العرائش: 11 ملم - آسفي والصويرة: 10 ملم - تطوان وسطات: 8 ملم - المحمدية: 7 ملم.

- شفشاون وإفران وبنسليمان: 6 ملم - الدار البيضاء- أنفا: 5 ملم - القنيطرة: 3 ملم - الحسيمة: 2 ملم - النواصر ومكناس وسيدي سليمان وبني ملال: أقل من ملمتر.

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