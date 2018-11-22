"HEM" تُحْدث تغييرات في إدارة المؤسسة الخاصة

هسبريس من الدار البيضاء

أحدثت مؤسسة التعليم العالي الخاصة "HEM" بالدار البيضاء تغييرات على مستوى إدارتها، تزامنا مع احتفالها بمرور 30 عاما على تأسيسها؛ وذلك في إطار سياسة الابتكار التي تنهجها، واستجابة للتغيرات الدائمة في عالم الأعمال وسلوكيات الطلاب، وتجاوبا مع مختف المصالح.

وقررت المؤسسة التي خرجت إلى حيز الوجود سنة 1988 على يد البروفيسور عبد العالي بنعمور، والتي تتوفر على خمس جامعات تابعة لها بمدن مغربية، تعيين الدكتورة ليلى برادة وارد مديرة للحرم الجامعي، وأديب لحلو نائبا لها.

وقالت المؤسسة في بيان لها، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن هذه التغييرات على مستوى الحرم الجامعي بالدار البيضاء "تأتي في ظل الخطوات والمساعي لمواصلة بناء سمعتها ومكانتها كمؤسسة مرموقة".

وتعد ليلى برادة التي عُيّنت مسؤولة على الحرم الجامعي لـ"HEM" بالدار البيضاء إحدى خريجات المؤسسة ذاتها سنة 1999 تخصص المالية، وحاصلة على ماجستير في إدارة الثروات والمالية من جامعة مونبولييه الفرنسية.

وقد انضمت الدكتورة برادة سنة 2002 إلى مؤسسة "HEM" كرئيسة للأنشطة البيداغوجية، لتصير بعدها نائبة مدير الدراسات بالمجموعة نفسها سنة 2014.

أما أديب لحلو، نائبها الجديد، فيعد من خريجي المؤسسة عبر فرعها بالعاصمة الرباط دفعة 2007، تخصص التسويق، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال والتسويق والاتصالات في دبلوم مزدوج مع جامعة بانتيون أساس باريس 2 دفعة 2010.

وقد شغل لحلو منصب رئيس قسم الاتصالات "HEM" الرباط ومراكش، ثم انتقل سنة 2013 إلى العلاقات التعليمية مع الشركات والتنمية الشخصية-التحدي الجديد، الذي سمح له الجمع بين حبه للتواصل والقرب من الطلاب.

التغييرات التي أحدثتها المؤسسة لا تقتصر على هذا فحسب، بل أحدثت تزامنا مع الموسم الدراسي 2018–2019 إدارة جديدة تضم "قسم البرامج الأكاديمية" و"قسم التطوير الشخصي"، ستكون مخصصة للعلاقات مع الشركات، والتطوير الوظيفي للطلاب وخريجي المجموعة وتعزيز ريادة الأعمال.

وقد جرى تعيين هشام تاسي رئيسا لهذه الإدارة منذ بداية الشهر الجاري، وهو أحد خريجي المؤسسة نفسها دفعة 1998 تخصص التسويق، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تامبا بفلوريدا الأمريكية.

وقد انضم هشام تاسي إلى مجموعة "HEM" كأستاذ ومدير علاقات أعمالها، قبل أن يتم تعيينه سنة 2013 مديرا للمؤسسة بالدار البيضاء.