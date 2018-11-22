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كُتّاب وآراء
إدارية فاس تطيح برئيس مجلس جماعة أجدير بتازة
قضت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، بعزل محمادي حبو من منصبه بصفته رئيسا لمجلس جماعة أجدير، التابعة لإقليم تازة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء إصدار هذا الحكم في حق رئيس المجلس الجماعي لأجدير، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على مقرر للإقالة أحاله عامل إقليم تازة على القضاء الإداري مرفوقا بملتمس وقعه، عقب انعقاد الدورة العادية لأكتوبر الماضي لمجلس جماعة أجدير، 13 عضوا، من أصل 17 عضوا، التمسوا من خلاله إقالة رئيس مجلس جماعتهم.
يشار إلى أن المجلس الجماعي لأجدير يضم في صفوفه سبعة أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واحد منهم سبق أن تقدم باستقالته من عضوية المجلس لأسباب شخصية، ومثيلا لهم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وثلاثة أعضاء عن حزب الاستقلال.