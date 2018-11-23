مقاييس الأمطار .. البيضاء تتصدر مدن المغرب

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- الدار البيضاء-أنفا : 19 ملم

- المحمدية، وأكادير، وآيت ملول: 17 ملم

- إفران: 16 ملم

- طنجة: 15 ملم

- تارودانت: 13 ملم

- العرائش، وبني ملال، وبنسليمان: 12 ملم

- الجديدة: 11 ملم

- الرباط، والنواصر، وخريبكة، وورزازات: 10 ملم

- آسفي: 9 ملم

- سطات ومراكش وتيزنيت: 8 ملم

- سيدي إيفني: 7 ملم

- تطوان وسيدي سليمان: 6 ملم

- القنيطرة وكلميم: 4 ملم

- فاس ومكناس: 3 ملم

- الحسيمة، وتازة، والرشيدية، وطانطان: ملمتران

- شفشاون: ملمتر واحد

- السمارة والداخلة: أقل من ملمتر.