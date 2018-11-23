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كُتّاب وآراء
مقاييس الأمطار .. البيضاء تتصدر مدن المغرب
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
- الدار البيضاء-أنفا : 19 ملم
- المحمدية، وأكادير، وآيت ملول: 17 ملم
- إفران: 16 ملم
- طنجة: 15 ملم
- تارودانت: 13 ملم
- العرائش، وبني ملال، وبنسليمان: 12 ملم
- الجديدة: 11 ملم
- الرباط، والنواصر، وخريبكة، وورزازات: 10 ملم
- آسفي: 9 ملم
- سطات ومراكش وتيزنيت: 8 ملم
- سيدي إيفني: 7 ملم
- تطوان وسيدي سليمان: 6 ملم
- القنيطرة وكلميم: 4 ملم
- فاس ومكناس: 3 ملم
- الحسيمة، وتازة، والرشيدية، وطانطان: ملمتران
- شفشاون: ملمتر واحد
- السمارة والداخلة: أقل من ملمتر.