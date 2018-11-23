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الرئيسية | جهات | حقوقيون بمراكش يدينون اعتقال تلاميذ محتجين

حقوقيون بمراكش يدينون اعتقال تلاميذ محتجين

حقوقيون بمراكش يدينون اعتقال تلاميذ محتجين
إبراهيم مغراوي
الجمعة 23 نونبر 2018 - 23:04

أدان المكتب الجهوي للمرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال عدم تفاعل الدولة، في شخص رئيس الحكومة، مع مطالب التلاميذ بخصوص استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، وفق لغة بلاغ توصلت به هسبريس.

واستنكر التنظيم الحقوقي بشدة اعتقال التلاميذ على خلفية احتجاجهم. وأدان ما وصفه بعدم تفاعل السلطات المحلية مع شكايته بخصوص منطقة سعادة وجماعة سيدي عيسى الركراكي.

وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها المسؤولين بتحسين أوضاع السجناء بالمركب السجني الأوداية، وتمكين أسر وأقرباء المعتقلين من الزيارة دون أي عراقيل. كما طالبت بتمكين أي مواطن من حقه في الولوج إلى أي معلومة في أي إدارة عمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ياسر الجمعة 23 نونبر 2018 - 23:52
عدم الإستجابة للإحتجاجات و إلغاء الساعة هو احتقار عظيم للمتضررين الذين نزلت فئة منهم للشارع و هي فئة التلاميذ ، الدولة لا تريد فتح باب الإستجابة للناس لأنها تظن أن مطالب الإصلاح ستكثر بعد ذلك و الدولة لا تريد الإصلاحات بل تريد من الفساد أن يبقى.
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