حقوقيون بمراكش يدينون اعتقال تلاميذ محتجين

إبراهيم مغراوي

أدان المكتب الجهوي للمرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال عدم تفاعل الدولة، في شخص رئيس الحكومة، مع مطالب التلاميذ بخصوص استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، وفق لغة بلاغ توصلت به هسبريس.

واستنكر التنظيم الحقوقي بشدة اعتقال التلاميذ على خلفية احتجاجهم. وأدان ما وصفه بعدم تفاعل السلطات المحلية مع شكايته بخصوص منطقة سعادة وجماعة سيدي عيسى الركراكي.

وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها المسؤولين بتحسين أوضاع السجناء بالمركب السجني الأوداية، وتمكين أسر وأقرباء المعتقلين من الزيارة دون أي عراقيل. كما طالبت بتمكين أي مواطن من حقه في الولوج إلى أي معلومة في أي إدارة عمومية.