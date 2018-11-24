ندوة تدعو إلى محاربة الفساد لتشجيع الاستثمار

إبراهيم مغراوي

دعا المشاركون في الندوة الدولية حول "الدبلوماسية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في سياق علاقات شمال - جنوب"، التي اختتمت أشغالها يوم أمس الجمعة بمراكش، إلى تعميق مبدأ الحكامة التشاركية في الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، والمضي في الإصلاحات المؤسساتية ومحاربة الفساد لخلق مناخ الاستثمار.

تشجيع التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتقنيات المفاوضات لتقييم الربح أو الخسارة في المعاهدات الاقتصادية مع الشركات متعددة الجنسيات، وفصل العلاقات الاقتصادية عن العلاقات السياسية، بمعنى عدم اشتراط التوافق السياسي لكي تفعل سبل العلاقات الاقتصادية، والتفكير في الجنوب باعتباره أولوية لا باعتباره بديلا.. توصيات أخرى لهذا اللقاء العلمي.

وخلصت المداخلات العلمية والمناقشات إلى ضرورة التعامل بحذر وبدقة مع الاستثمار الأجنبي، من خلال اشتراط التمويل الذاتي، ونقل الخبرة، وخلق القيمة المضافة داخليا، وتجاوز الكوابح النفسية التي تعرقل دينامية الاندماج الإفريقي، والرفع من مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول إفريقيا من أجل خلق القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية للبلدان الإفريقية.

وأكدت توصيات الندوة على جعل منطقة التبادل الحر الإفريقية مرتكزا لتدعيم الموقع والقوة التفاوضية لإفريقيا في اتفاقياتها التجارية وتعاونها مع القوى الأجنبية، وتحقيق الاستقلالية المالية لمنظمة الاتحاد الإفريقي للتمكن من حيازة هامش مهم من استقلالية القرار، والقدرة على تفعيل مشروع الاندماج الإفريقي، وتأهيل التعاون جنوب- جنوب من أجل إبداع حلول تتوافق والحالات الإفريقية.

وخلص الباحثون والخبراء المساهمون في هذه الندوة إلى أهمية دعم التكامل الاقتصادي للقارة بتسريع الإنشاء الفعلي لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية لزيادة قوتها التفاوضية مع الشركات متعددة الجنسية، في إطار عقد الصفقات الاستثمارية، والتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة التي تعاني منها القارة الإفريقية، وخلق نوع من الانسجام بين الترسانة القانونية المنظمة لمجال الاستثمار والسياسات والاستراتيجيات المتبناة من طرف الدول، والمرور من دول جنوب مستقبلة ومستهلكة إلى دول متلقية ومستفيدة وقادرة على تحويل الخبرات إلى مكتسبات، والاستفادة من الإمكانيات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي يقدمها تجمع "البريكس" للدول الإفريقية، واستثمار رؤيته لعلاقات متوازنة مع دولها بعيدا عن الهيمنة ومنطق الاستغلال.