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أعلى مقاييس التساقطات في إفران ومراكش والعيون
السبت 24 نونبر 2018 - 13:20
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الجمعة إلى غاية صباح اليوم السبت:
- إفران: 28 ملم - مراكش: 24 ملم - العيون: 14 ملم - ورزازات: 10 ملم - بني ملال: 7 ملم - سيدي إفني: 5 ملم - الرباط: 4 ملم.
- بوعرفة والعرائش والقنيطرة وتازة وطانطان: 3 ملم - وجدة والحسيمة وشفشاون وخريبكة والرشيدية وتيزنيت: 2 ملم - فاس ومكناس وسيدي سليمان وآيت ملول وبنسليمان: 1 ملم.