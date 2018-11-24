أعلى مقاييس التساقطات في إفران ومراكش والعيون

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الجمعة إلى غاية صباح اليوم السبت:

- إفران: 28 ملم - مراكش: 24 ملم - العيون: 14 ملم - ورزازات: 10 ملم - بني ملال: 7 ملم - سيدي إفني: 5 ملم - الرباط: 4 ملم.

- بوعرفة والعرائش والقنيطرة وتازة وطانطان: 3 ملم - وجدة والحسيمة وشفشاون وخريبكة والرشيدية وتيزنيت: 2 ملم - فاس ومكناس وسيدي سليمان وآيت ملول وبنسليمان: 1 ملم.