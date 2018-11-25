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كُتّاب وآراء
مراكش .. تكوين في الإسعاف لإنقاذ حياة المستخدمين
نظمت الجمعية المغربية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي، تحت شعار "التكوين في الإسعاف لإنقاذ حياة الإنسان"، دورة تكوينية لفائدة موظفين تابعين لوزارة الصحة، لتمكينهم من المهارات والمعارف التي ستمكنهم من الإشراف على تدريب الأجراء في القطاع الاقتصادي.
وبهذه المناسبة قال عزيز العطار، الكاتب العام للجمعية، ضمن تصريح لهسبريس: "هذا النشاط يأتي في سياق التوعية المهنية لإنقاذ العمال والمستخدمين، لأن 80% منهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية".
وتابع المتحدث نفسه: "إن الغاية من هذه المبادرة هي تكوين فئة من المكونين التابعين لوزارة الصحة، قصد جعلهم قادرين على صقل مهارات الأجراء، لأن القانون ينص على أن يتوفر 10% منهم على تكوين يمكنهم من تقديم الإسعافات الأولية لزملائهم في العمل في حالة حوادث الشغل أو المرض المهني".
يوسف بن قادة، واحد من المستفيدين من التكوين، قال لهسبريس: "هذه الدورة وفرت للمشاركين المعارف النظرية والتقنية التي ستجعلهم قادرين على تكوين مستخدمين وعمال وفلاحين وتجار في مجال الإسعافات الأولية، والقيام بحملات تحسيسية كذلك، لما لذلك من أهمية إنسانية تتمثل في إنقاذ الأرواح، والمساهمة في العلاج من أجل رفع المردودية الاقتصادية".