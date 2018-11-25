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الرئيسية | جهات | جمعويّون ينتقدون مشاريع جديدة بمدينة وادي زم

جمعويّون ينتقدون مشاريع جديدة بمدينة وادي زم

جمعويّون ينتقدون مشاريع جديدة بمدينة وادي زم
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 25 نونبر 2018 - 11:02

تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، أقدم عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين والمنتخبين بمجموعة من الجهات والأقاليم على تدشين مشاريع تنموية مختلفة، وإعطاء انطلاقة أوراش كبرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي ورياضي وثقافي وبيئي وسياحي. ومن ضمن تحركات المسؤولين في هذا الصدد إقدام عامل إقليم خريبكة ورئيس المجلس البلدي لوادي زم على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة سوق أسبوعي جديد، وتدشين نهاية أشغال مركز صحي، وإعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة.

وفي الوقت الذي عبرت فئة من السكان عن استحسانها للمشاريع المشار إليها، نظر فاعلون جمعويّون ومتتبعون للشأن المحلي بوادي زم إليها بازدراء واستصغار، وفتحوا نقاشا حول قيمتها وأهميتها وراهنيتها ومدى استجابتها لتطلعات الساكنة وانتظاراتها، خاصة فئة الشباب، التي تعقد آمالا كبيرة على المسؤولين الترابيين والمنتخبين لتحسين أوضاعها المعيشية، عبر تعزيز المدينة بالمشاريع الكفيلة بتوفير فرص للشغل.

مشاريع صادمة

منصف الرفيق، أحد متتبعي الشأن المحلي بوادي زم، قال إن "رئيس المجلس البلدي، في عهد العامل السابق، كان يربط غياب المخططات التنموية والمشاريع المحلية بـ"البلوكاج" على مستوى العمالة، ولا أحد كان يعرف حجم المشاريع المقصودة، إلى أن استبشر سكان المدينة خيرا بحلول العامل الجديد، خاصة حين سارع إلى عقد لقاءات متتالية مع المنتخبين، ونظم زيارات مباغتة لعدد من المرافق العمومية".

وأضاف منصف الرفيق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "سكان المدينة صُدموا في الأيام الأخيرة حين أُعْلِنَ عن المشاريع في العهد الجديد، حيث برزت الرؤية والأولويات التي سطرها القائمون على تدبير الشأن المحلي، والتي تمّ استنباطها بالتأكيد من ممثلي الساكنة، ومن خلال تشريح الوضع المرتبط باللوبي العقاري أكثر مما تهتم بالحاجيات الحقيقية للساكنة وانتظاراتها من التنمية المحلية".

وقال المنصف إن "آلاف السجناء بسبب النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية، وآلاف المبحوث عنهم في القضايا ذاتها، وعشرات حالات الانتحار والمشردين وغيرها من المآسي لم تشكّل لدى المسؤولين أي مؤشر لاستشراف المستقبل، ولم تحفزهم على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع الشباب والفاعلين محليا، من أجل بلورة مشاريع في المستوى المطلوب"، مؤكّدا أن "العديد من أوجه التنمية لا تحتاج إلى المال، بل فقط إلى إرادة رجال شرفاء يقدرون المسؤولية التي وضعها فيهم ملك البلاد".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الحي الصناعي متوقف منذ 1989 إلى الآن، والعديد من المشاريع توقفت بداعي الإجراءات القانونية، وظلت على تلك الحالة عقودا، كدار الثقافة، وتسوية الوعاء العقاري لحي المسيرة، والأسواق النموذجية المعطلة، وإقبار مشروع الحزام الأخضر...". وأضاف أن "شباب وادي زم لم يعودوا يتحملون هذا الهدر للزمن التنموي، ولا يقبلون بأن يتم رهن المشاريع المدينة بالفترات الانتخابية".

وقال الرفيق إن "مراجعة أسعار سيارة الأجرة الكبيرة، مثلا، أهم من العثور على ممرض واحد لفتح وإغلاق مركز صحي، في الوقت الذي نجد كل مواليد سنة 2000 وما بعدها من أبناء المنطقة مسجلين بالمقاطعة الرابعة لمدينة خريبكة عوض وادي زم"، مؤكدا أن "شباب المنطقة في حاجة إلى الإدماج في سوق الشغل، خاصة بالمجمع الشريف للفوسفاط، وفتح ملحقة للمكتب الوطني لإنعاش الشغل بوادي زم، عوض تدشين سوق جديد على أراضي الجموع من أجل بيع أرض السوق الحالي، وبناء مدرسة في تجزئة سكنية لا تزال مجرد بقع أرضية خالية من المباني، وتدشين مستوصف غير قادر على تلبية الحاجيات الصحية للساكنة".

بُعدٌ عن التنمية وهواجس انتخابية

أما محمد المبروكي، وهو من الفعاليات الجمعوية بالمدينة، فيرى أن "وادي زم من المدن المغربية التي تعاني أزمات سوسيومجالية واقتصادية وسياسية أيضا، بسبب مجموعة من العوامل التاريخية والقيميّة، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالتسيير على المستوى المحلي، وهو ما يجعل الأوضاع في وادي زم تسير في اتجاه الاحتقان، أمام ضعف المشاريع التي تستأثر باهتمام المسؤولين عن تدبير شأن المدينة".

وأشار المبروكي إلى "غياب مشروع تنموي واضح المعالم من طرف الدولة من جهة، والمجلس البلدي من جهة ثانية، مما يجعل المدينة بعيدة كل البعد عن التنمية المحلية المنشودة، خاصة مع تراجع دور الأحزاب في المدينة، وتخليها عن دورها الأساسي في تأطير أفراد المجتمع، وصياغة البرامج التنموية التي تعود على المدينة بالنفع، إضافة إلى تضييق الخناق على فعاليات المجتمع المدني على مستوى الدعم، إذ أن المجلس البلدي يتعامل مع الجمعيات بانتقاء كبير، إذ يتعامل فقط مع الجمعيات الموالية له انتخابيا، فيما تعيش باقي الجمعيات حالة من النفي والحرمان حتى من الفضاءات العمومية التي تتم الاستفادة منها بمنهج الانتقاء".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "وادي زم تفتقر إلى مشروع اقتصادي غايته تقليص معدل البطالة، بل نرى مشاريع ترميمية تحاول الاستثمار في المصوتين على الحزب الحاكم"، مؤكدا على ضرورة "فك العزلة عن المدينة بواسطة مشاريع تساهم في السياحة والنقل، لأن القطار لا يتحرك في وادي زم إلا مرتين في اليوم، وهذا ما يشكل عرقلة على مستوى التنقل من وإلى المدينة، مع ضرورة تشجيع الاستثمار من أجل تنمية المدينة، إذ من العار أن نجد جمعيات لها شراكات أكثر من المجلس البلدي الذي يعيش حالة من الجبن في هذه النقطة بالضبط".

وقال المبروكي إن "أي مشروع تم وضعه، سواء من طرف المجلس البلدي أو الحكومة أو السلطات المحلية، ولم يراع الجانب الاقتصادي، يكون مآله الفشل، والمشاريع التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة لن تنفع المدينة في شيء لأن الساكنة في حاجة ماسة إلى مصنع أو وحدة اقتصادية ولو صغيرة، وغير هذا يعتبر هدرا للوقت والجهد".

وطالب المتحدث ذاته بـ"تفعيل المكتسبات الدستورية كالديمقراطية التشاركية، وإدماج الفعاليات المدنية والمنظمات غير الحكومية، والتفاعل مع عرائض الجمعيات"، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات المهمة لا يقوم بها المجلس البلدي لوادي زم، الذي يقتصر تفكيره فقط في كيفية كسب الانتخابات القادمة".

وعن الجانب المرتبط بالبنية التحتية، أكّد المبروكي على ضرورة "الاهتمام بالبنية المعمارية وهندستها، خاصة بعدما أصبحت الأحياء العشوائية تهيمن على المدينة بنسبة كبيرة، مما أدى في الآونة الأخيرة إلى أزمة مجالية تحد من ديناميتها"، مشيرا إلى ضرورة "تفعيل دور النواب البرلمانيين، الذين لا يظهرون إلا في الفترات الانتخابية، والإصغاء إلى سكان المدن المنتمية إلى إقليم خريبكة عموما".

المشاريع الجديدة بالأرقام

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس المجلس البلدي لوادي زم من أجل أخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، في الوقت الذي حصلت الجريدة على معطيات مرتبطة بالمشاريع التي أعطيت انطلاقتها في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن السوق الأسبوعي الجديد لمدينة وادي زم، الذي أعطيت انطلاقة أشغاله من طرف عامل خريبكة ورئيس المجلس البلدي لوادي زم، يقع على مساحة 11 هكتارا و76 ارا و80 سنتيارا، بغلاف مالي يقدر بـ31 مليون درهم.

وجاء ضمن المعطيات ذاتها أنه "تعزيزا للبنيات التحتية الصحية بالإقليم، والهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تم تدشين نهاية أشغال المركز الصحي "المسيرة" المنجز بغلاف مالي يصل إلى 1815470 درهما من ميزانية وزارة الصحة، مما سيمكن من تحسين ولوج الخدمات الصحية لأزيد من 25000 نسمة".

وأشارت المعطيات نفسها إلى أنه "تشجيعا للتمدرس والحد من الهدر المدرسي، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة بتجزئة البستان على مساحة 4488 مترا مربعا، ستضم 19 قسما، بغلاف مالي يقدر بـ6 ملايين درهم ممولة من طرف شركة العمران بني ملال خنيفرة، حيث ستمكن 608 تلاميذ من التمدرس".

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1 - بوعزة حي المقاومة الأحد 25 نونبر 2018 - 11:52
سلبية وسطحية المشاريع تضرب شباب المدينة في مقتل،تمكر م ش للفوسفاط يزيد من محن اطفال وشباب الارناك،سيولد افواج جريمة الكترونية امام عجز ادماط صحيح راقي يقرب المواطن الوادزامي من حقوق المواطنة،فقط فتح ابواب استثمار وخلق رواج تجاري واسواق نموذجية في المواقع القريبة من مرور المسافرين وخلق ثروة تساهم في الاستتمار وعدم اقبار محاولات الاستتمار وخلق فرص شغل تستوعب الناس والعائلات التي تعيش ب0درهم حرام هذا التجاهل الإقصاء للممنهج
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2 - stof الأحد 25 نونبر 2018 - 11:56
مكاينش شي حد خرج على هاد لبلاد قد هاد الجمعيات.
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3 - الملاحظ الأحد 25 نونبر 2018 - 12:22
الدولة و الجماعات لا توفر ’ مناصب شغل الا في اطار الميزانيات السنوية ’ و حسب حاجيات الادارة و المناصب الشاغرة ’ و التي تحتاجها الادارة ’ اما فرص الشغل فيوفرها الاقتصاد الدولة و الجماعات يقتصر دورهم على توفير الجو المناسب و البنية التحتية و القوانين و تجهيز مناطق صناعية ’ اما من يستثم و يوفر فرص الشغل فهو القطاع الخاص و لا يمكن ان تكره احدا و تقول له تعال لتسثتمر في منطقتنا الا اذا راى توفر الظروف و المناخ المناسب و قرب التجهيزات و المواد الاولية و البنية التحتية ....’ الدولة و الجماعات لا يمكنها ان تشغل الجميع ’ و قد تكلم احد المتدخلين عن مافيا العقار ’ و هي موجودة في كل المناطق التي توجد بها جالية في الخارج ’ المشكل يا اخي في المجتمع و ليس في المسؤولين فعبد ربه يعرف جيدا عقلية المهاجرين المنحدرين من منطقة الشاوية و ورديغة الى الفقيه بن صالح ’ فالكل يبحث عن الاسثتمار المضمون و السهل ’ و هو العقار ففي مدينة خريبكة مثلا تجد مئات المنازل و البنايات المغلقة و لا زال الماس يتثمرون في العقار لانه الملاذ الاسهل لتبييض الاموال المتاتية من مصادر مشبوهة ’ و ضعف الثقافة لدى اغلب اصحاب الاموال
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