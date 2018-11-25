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قافلة طبية تفحص 245 قلبًا بمستشفى خريبكة

قافلة طبية تفحص 245 قلبًا بمستشفى خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 25 نونبر 2018 - 04:52

استفاد 245 شخصا، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، من خدمات قافلة طبية متخصصة في أمراض القلب والشرايين، أشرفت على تنظيمها المصحة الدولية لمراكش، بمشاركة أطباء متخصصين وممرضين وجمعية "نور الإشراق للتنمية والأعمال الاجتماعية"، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة وإدارة المستشفى الإقليمي.

وأوضحت إشراق عمراوي، المساعدة الاجتماعية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، أن "المصحة الدولية لمراكش حطت الرحال بمدينة خريبكة، في إطار قافلة طبية تستهدف مجموعة من المدن، حيث وفّرت ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين، وما يرتبط بالفحوصات من أجهزة ومعدات طبية".

وأضافت عمراوي، في تصريح لهسبريس، أن "المستفيدين من الفحوصات الطبية وتخطيط القلب والفحص بالأشعة ينحدرون من أسر معوزة، ويقطنون بمدن خريبكة وأبي الجعد ووادي زم والجماعات القروية المحيطة بها، بهدف تخفيف الضغط الذي يشهده المستشفى على مستوى قسم أمراض القلب والشرايين".

وأشارت إلى أن "خدمات اليوم الأول من الحملة مكّنت من تدارك أربعة أشهر من المواعيد التي كانت مقدّمة للمرضى، إضافة إلى تدارك ثلاثة أشهر أخرى بفضل خدمات اليوم الثاني"، موضّحة أن "كثرة المواعيد وتأخرها يرجعان إلى توفر المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة على طبيبة وحيدة متخصصة في أمراض القلب والشرايين".

وقالت المساعدة الاجتماعية إن "إدارة المستشفى وأطره الطبية والتمريضية بذلوا ما بوسعهم من مجهودات لإنجاح مبادرة المصحة الدولية لمراكش، حتى تقدّم خدماتها الطبية المجانية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بمساعدة جمعية "نور الإشراق للتنمية والأعمال الاجتماعية"، التي جنّدت أعضاءها من أجل التطوع وخدمة المرضى".

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