توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب العليا خلال الصباح والليل، كما ستكون السماء غائمة مع نزول أمطار وزخات أحيانا رعدية خلال الصباح بالسايس، ومرتفعات الأطلس المتوسط، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل والسهول المحيطية ما بين آسفي والرباط والشمال الشرقي.

كما تتوقع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط بعد الزوال، مع تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل فوق السواحل الوسطى والجنوبية والسهول والسواحل الشمالية خلال الليلة القادمة، فيما ستكون الأجواء هادئة إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من شمالية إلى شرقية من القطاع الشمالي، وإلى شرقية بالسواحل والسهول المحيطية والشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية والشرق، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي، وإلى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 5 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي وما بين 5 و 11 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، وشياضمة، وسوس، والجنوب الشرقي، وما بين 11 إلى 17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 06 و 16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، والبوغاز، والسواحل والسهول المحيطية الشمالية، والواجهة المتوسطية، وبالسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 18 و 24 درجة بالسهول الداخلية، وشياضمة، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.