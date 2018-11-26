24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شباب يطلقون مبادرة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج (5.00)

  2. فعاليات تطالب بتفعيل قانون تنظيم الرعي والترحال في جهة سوس (5.00)

  3. أسامة الإدريسي يَتراجع عن حمل قميص "الأسود" (5.00)

  4. الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية (5.00)

  5. قافلة طبية تستهدف ألف إفريقي بـ"مخيم أولاد زيان" بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة

سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة

سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 نونبر 2018 - 08:50

وجّه عدد من سلاليي وسلاليات قبيلة النخاخصة بالجماعة الترابية الساكنية بإقليم القنيطرة عريضة إلى وزارة الداخلية، من أجل "المطالبة بصرف مدخرات تفويت أرض سلالية".

وجاء في العريضة المودعة لدى قسم الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن الموقعين عليها "يطالبون بصرف مدخراتهم الخاصة بتفويت 13 هكتارا من الأرض السلالية المتواجدة بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1، قبالة مصنع بازاكي، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 16 هكتارا".

وأضافت العريضة أن "الملف النهائي للأرض المذكورة تم إرساله تحت عدد 11033 بتاريخ 17 غشت 2017 من مصالح عمالة إقليم القنيطرة، ولحد الساعة نجهل أسباب تأخر صرف المدخرات، في ظل تضارب المعطيات وغموض الحصول على المعلومة، وهو الأمر الذي لا يتماشى ومبدأي الولوج إلى المعلومة وتحسين خدمات الإدارة".

وورد ضمن الوثيقة ذاتها، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أنه "من غير المعقول أن تمتد عملية المعالجة الإدارية لملف أرض سلالية تم تفويتها أكثر من سنة دون مراعاة مضامين الخطب الملكية السامية والتوجيهات الحكومية في هذا الصدد".

نبيل العياشي، أحد سلاليي جماعة النخاخصة، قال إن "ذوي الحقوق متذمرون من تعقد الإجراءات الإدارية التي جاوزت السنة ونصف السنة؛ إذ مرّ الملف من جميع المساطر إلى أن وصل إلى إدارة الأملاك المخزنية التي مازالت تتلكأ في التوقيع على إحدى الوثائق الخاصة بالتفويت منذ أزيد من أربعة أشهر".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "رغم انتهاء عملية دراسة الملف من قبل مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ورغم التذكير المتكرر الذي يقوم به مسؤولو المديرية لإدارة الأملاك المخزنية، ما يزال الملف عالقا إلى حدود الساعة"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"الإسراع في حل هذا الملف والتأشير على مستحقات ذوي الحقوق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - انا الاثنين 26 نونبر 2018 - 09:30
هم سلاليون و احنا مستوطنون. واش هاذي دولة حديثة و لا دولة قبلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.