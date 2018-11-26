سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

وجّه عدد من سلاليي وسلاليات قبيلة النخاخصة بالجماعة الترابية الساكنية بإقليم القنيطرة عريضة إلى وزارة الداخلية، من أجل "المطالبة بصرف مدخرات تفويت أرض سلالية".

وجاء في العريضة المودعة لدى قسم الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن الموقعين عليها "يطالبون بصرف مدخراتهم الخاصة بتفويت 13 هكتارا من الأرض السلالية المتواجدة بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1، قبالة مصنع بازاكي، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 16 هكتارا".

وأضافت العريضة أن "الملف النهائي للأرض المذكورة تم إرساله تحت عدد 11033 بتاريخ 17 غشت 2017 من مصالح عمالة إقليم القنيطرة، ولحد الساعة نجهل أسباب تأخر صرف المدخرات، في ظل تضارب المعطيات وغموض الحصول على المعلومة، وهو الأمر الذي لا يتماشى ومبدأي الولوج إلى المعلومة وتحسين خدمات الإدارة".

وورد ضمن الوثيقة ذاتها، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أنه "من غير المعقول أن تمتد عملية المعالجة الإدارية لملف أرض سلالية تم تفويتها أكثر من سنة دون مراعاة مضامين الخطب الملكية السامية والتوجيهات الحكومية في هذا الصدد".

نبيل العياشي، أحد سلاليي جماعة النخاخصة، قال إن "ذوي الحقوق متذمرون من تعقد الإجراءات الإدارية التي جاوزت السنة ونصف السنة؛ إذ مرّ الملف من جميع المساطر إلى أن وصل إلى إدارة الأملاك المخزنية التي مازالت تتلكأ في التوقيع على إحدى الوثائق الخاصة بالتفويت منذ أزيد من أربعة أشهر".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "رغم انتهاء عملية دراسة الملف من قبل مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ورغم التذكير المتكرر الذي يقوم به مسؤولو المديرية لإدارة الأملاك المخزنية، ما يزال الملف عالقا إلى حدود الساعة"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"الإسراع في حل هذا الملف والتأشير على مستحقات ذوي الحقوق".