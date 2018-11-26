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كُتّاب وآراء
شباب يطلقون مبادرة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج
أطلق ثلاثة شباب من مدينة إفران مبادرة غير مسبوقة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج باستعمال آليات حديثة للتزحلق على الجليد، من بينها ثلاث دراجات نارية مخصصة لاختراق الثلوج "قادرة على الوصول إلى أصعب المناطق الجبلبة المغطاة بالثلوج في وقت وجيز"، وفق ما أشار إليه لهسبريس طارق شنين، قائد هذه المجموعة.
وكشف شنين، الذي أكد أن تدخل فريقه تطوعي بالكامل، أن هذه الفكرة تبادرت إلى ذهنه بعد حادث مصرع راعي الغنم بجبال بوييبلان ضواحي تازة، مضيفا قائلا: "حز في نفسنا هذا الحادث، وفكرنا في هذه المبادرة حتى لا يقع مثله بمنطقة إفران".
وتابع شنين، الذي أوضح أن أفراد فريقه مدربون جيدا للعمل في الأجواء الثلجية القاسية، قائلا: "نحن نتوفر، أصلا، على دراجات نارية خاصة بالتزحلق على الجليد نستغلها في الترفيه لدى تساقط الثلوج بمناطق إفران، وهي آليات يمكن لنا تسخيرها في مساعدة الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم محاصرين وسط الثلوج لسبب من الأسباب".
ووفق ما ذكره طارق شنين، فقد جرى الترويج لرقم هاتف المجموعة على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن فريقه تدخل، السنة الماضية، لمساعدة راكبي إحدى الحافلات علقت وسط الثلوج على طريق إيموزار كندر إفران، موردا أن هذه العملية مكنت من إخلاء نساء وأطفال عبر نقلهم بواسطة آليات التزحلق بشكل آمن نحو وسط مدينة إفران.
"هذا الموسم أردنا تطوير هذه الفكرة على صعيد جميع مناطق الإقليم، وليس، فقط، على صعيد مدينة إفران، حيث يمكن لنا الوصول إلى المناطق الجبلية البعيدة، مثل عين اللوح وأزرو وإيموزار كندر"، يوضح متحدث هسبريس مشيرا إلى أن مجموعته تفكر في تحويل هذا العمل التطوعي الشخصي إلى مبادرة جمعوية للحصول على إذن رسمي من السلطات للقيام بهذه المهمة الإنسانية.